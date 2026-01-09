«Ο Παναθηναϊκός έκανε νέα πρόταση 8 εκατομμυρίων για το 70% των δικαιωμάτων του Αντίνο»

Η... σαπουνόπερα γύρω από τον Σαντίνο Αντίνο, την Ρίβερ Πλέιτ και το «ελληνικό» ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού συνεχίζει να απασχολεί τα ΜΜΕ της Αργεντινής. Λίγες ώρες πριν, ο δημοσιογράφος που δημοσιοποίησε πρώτος το «πράσινο» ενδιαφέρον, γνωστοποίησε πως η Ρίβερ προσέγγισε ξανά την πλευρά του Αντίνο, ο οποίος πάντως επιμένει πως δεν θέλει να αγωνιστεί στην Αργεντινη.

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι η Ρίβερ Πλέιτ έκανε ακόμα μία προσέγγιση για τον Αντίνο αλλά η απάντησή ήταν η ίδια: Ο παίκτης θέλει Ευρώπη», αναφέρει στο Χ ο Σεμπάστιαν Σρουρ.

Me llega la info que #River hizo otro intento por Andino hoy y la respuesta es la misma: elige Europa. — Sebastián Srur (@Sebasrur) January 9, 2026

Ο ίδιος, μέσω νέας δημοσίευσης του υπογραμμίζει πως ο Παναθηναϊκός κατέθεσε μόλις νέα πρόταση στη Γοδόι Κρούζ, η οποία αφορά το 70% των δικαιωμάτων του παίκτη. Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, το «τριφύλλι» ανέβασε στα 8 εκατομμύρια ευρώ την προσφορά του, με τις διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται αυτή τη στιγμή.