Παναθηναϊκός: Η Γκρέμιο ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τετέ - Και επίσημα παρελθόν ο Βραζιλιάνος (vid)

Η μεταγραφή του Ματέους Τετέ από τον Παναθηναϊκό στην Γκρέμιο είναι πλέον γεγονός, με τη διοίκηση της βραζιλιάνικης ομάδας να επισημοποιεί την επιστροφή του 26χρονου εξτρέμ στην πατρίδα του.

Μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σύλλογος από το Πόρτο Αλέγκρε καλωσόρισε τον παίκτη πίσω «στο σπίτι του», συνοδεύοντας την ανακοίνωση με ένα νοσταλγικό βίντεο που ανατρέχει στα χρόνια που ο Βραζιλιάνος άσος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της ομάδας.

DE VOLTA PRA CASA! 🇪🇪🏠 Tetê é o novo #ReforçoTricolor. Um sonho guardado no coração e que vai se tornar realidade. Vamos fazer história juntos! 💙 pic.twitter.com/4obFBU96EQ — Grêmio FBPA (@Gremio) January 11, 2026

Τα οικονομικά δεδομένα του «deal» και... τώρα Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, ολοκλήρωσε μια εξαιρετικά επικερδή συμφωνία, καθώς οι διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε ένα ποσό που αγγίζει τα 6,2 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρά χρήματα. Ωστόσο, το συνολικό όφελος για το «τριφύλλι» αναμένεται να ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον επιτευχθούν οι προβλεπόμενοι στόχοι και τα μπόνους συμμετοχών που έχουν οριστεί στο συμβόλαιο.

Παράλληλα, οι «πράσινοι» φρόντισαν να διατηρήσουν ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 25%, γεγονός που τους δίνει το δικαίωμα να επωφεληθούν σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης του παίκτη από την Γκρέμιο.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τετέ κλείνει τον κύκλο του στους «πράσινους» και το ελληνικό πρωτάθλημα, αναλαμβάνοντας πλέον ρόλο ηγέτη στη νέα προσπάθεια της Γκρέμιο, ενώ ο Παναθηναϊκός βγαίνει κερδισμένος οικονομικά και αναμένεται να φουλάρει για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο.