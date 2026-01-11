Ολυμπιακός: Έξι σύλλογοι θέλουν τον Μουζακίτη, 40 εκατομμύρια ζητούν οι «ερυθρόλευκοι»

Η ανοδική πορεία του Χρήστου Μουζακίτη έχει αρχίσει να προσελκύει όλο και πιο πολλούς μνηστήρες. Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού κάνει γνωστό παγκοσμίως το όνομα του από την περσινή σεζόν, όταν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα και άφησε από νωρίς εξαιρετικές εντυπώσεις

Η εξέλιξή του θεωρείται δεδομένη, η παρουσία του στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» κομβική, ενώ το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Δεν είναι τυχαίο πως το τελευταίο διάστημα αρκετοί ευρωπαϊκοί «κολοσσοί» τον παρακολουθούν στενά, ειδικά μετά και την κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web.

Σύμφωνα με ανάρτηση του γνωστού Τούρκου δημοσιογράφου Εκρέμ Κονούρ στο «X», έξι μεγάλες ομάδες έχουν μπει δυναμικά στην κούρσα για την απόκτησή του. Ο λόγος για τις Πόρτο, Μπενφίκα, Μίλαν, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης, που φέρονται να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του. Μάλιστα, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Μουζακίτης θέλει να αποχωρήσει τον Γενάρη από τους Πειραιώτες.

🚨🆕 #Olympiacos 🇬🇷

Huge race for Christos Mouzakitis.



📌 Clubs keen: Benfica, Porto, Milan, Man United, Arsenal, Real Madrid.



💰 Olympiacos demanding €40M (Porto told €30M or loan option).



⚡ Player wants to leave in January. https://t.co/JNqe8RSg8h pic.twitter.com/XUuVeLH2Ec — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 11, 2026

Όπως αναφέρει ο Κονούρ, ο Ολυμπιακός κοστολογεί τον Μουζακίτη στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Η Πόρτο, μάλιστα, φέρεται να έχει ήδη καταθέσει πρόταση ύψους 30 εκατ. ευρώ, με εναλλακτικό σενάριο τον δανεισμό του παίκτη έως το τέλος της σεζόν. Ωστόσο, οι Πειραιώτες εμφανίζονται ανένδοτοι, ζητώντας υψηλότερο τίμημα για να πουν το «ναι».