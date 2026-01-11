Οι ώρες και τα κανάλια του Άρης - ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και η δράση της Basket League

Η σημερινή Κυριακή, 11 Ιανουαρίου, ολοκληρώνει τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League αλλά και τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με πλούσιο πρόγραμμα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.



Στο ποδόσφαιρο, η δράση ξεκινά στις 16:00, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον ΝΠΣ Βόλου, σε αγώνα που θα μεταδοθεί από το Novasports Prime. Στις 17:30 ακολουθεί η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Αστέρα AKTOR στο Ηράκλειο, με τηλεοπτική κάλυψη από το COSMOTE SPORT 1 HD. Το ντέρμπι της ημέρας διεξάγεται στις 19:30 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», όπου ο Άρης φιλοξενεί την ΑΕΚ, με τη μετάδοση να γίνεται από το Novasports Prime. Η αυλαία της αγωνιστικής πέφτει στις 21:00 στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, σε αγώνα που θα προβληθεί από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Στο μπάσκετ, το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL περιλαμβάνει επίσης τέσσερις αναμετρήσεις. Στις 13:00 ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη φορμαρισμένη Καρδίτσα, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στους «16» του Basketball Champions League, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2. Την ίδια ώρα, η ΑΕΚ υποδέχεται τη Μύκονο στην άδεια λόγω τιμωρίας Sunel Arena, με τηλεοπτική κάλυψη από το ΕΡΤ Sports 1.

Στις 16:00 ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του, φιλοξενώντας το Περιστέρι στο Telekom Center, μετά τη νίκη του επί της Βίρτους Μπολόνια στην EuroLeague, με τον αγώνα να προβάλλεται από την ΕΡΤ 2. Την ίδια ώρα, το Μαρούσι αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στο κλειστό του Αγίου Θωμά, σε παιχνίδι που θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ Sports 1.

Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας