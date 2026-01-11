Ο Νους με καρέ οδήγησε τον ΟΦΗ σε ευρεία νίκη απέναντι στον Αστέρα AKTOR (4-0)

Το άστρο του Τιάγκο Νους έλαμψε το βράδυ της Κυριακής (11/01) στο Παγκρήτιο! Ο Αργεντινός επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του ΟΦΗ με 4-0 απέναντι στον Αστέρα AKTOR, αποτέλεσμα που βοήθησε τους Κρητικούς να αναρριχηθούν στη 10η θέση της Stoiximan Super League.

Το παιχνίδι για τη 16η αγωνιστική είχε αρκετές ομοιότητες με αυτό που διεξήχθη προ ημερών για το Κύπελλο Ελλάδος. Όχι μόνο γιατί οι Αρκάδες είδαν ξανά ποδοσφαιριστή τους να δέχεται κόκκινη κάρτα, αλλά γιατί όλα τους πήγαν... στραβά. Αυτή τη φορά υποχρεώθηκαν να ταξιδέψουν αυθημερόν στο Ηράκλειο λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ πριν λίγες ημέρες είχαν ολοκληρώσει το ματς με εννά ποδοσφαιριστές.

Ο Νους, λοιπόν, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα. Όχι μόνο γιατί σημείωσε καρέ τερμάτων, αλλά γιατί κέρδισε το πέναλτι από τον Παπαδόπουλο και την αποβολή του Τσίκο στο 61'. Εκμεταλλεύτηκε σε απόλυτο βαθμό την κακή αμυντική λειτουργία του Αστέρα και βοήθησε τους Κρητικούς να αναρριχηθούν και να πάρουν ψυχολογία λίγα 24ωρα πριν το παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ.

Το ματς

Ο Αστέρας AKTOR μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και στο 10' έφτασε με αξιώσεις στην εστία του ΟΦΗ από στατική φάση. Ο Μπαρτόλο εκτέλεσε φάουλ και ο Σίπτσιτς στο δεύτερο δοκάρι υπό την πίεση του Λαμπρόπουλου δεν μπόρεσε να γίνει απειλητικός. Διαμαρτυρήθηκε, μάλιστα, ότι ο κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων του τράβηξε τη φανέλα.

Στο 25' ο Νους απέφυγε τον Τριανταφυλλόπουλο, μπήκε στην περιοχή και ο Παπαδόπουλος έπεσε με τα πόδια για να απομακρύνει. Ο Αργεντινός έπεσε στο έδαφος και ο Τζήλος έδειξε αμέσως την άσπρη βούλα. Ο τερματοφύλακας των Αρκάδων ήταν έξαλλος, φωνάζοντας ότι βρήκε μόνο μπάλα και ότι ο Νους έπεσε στα πόδια του, όμως ο Κουμπαράκης στο VAR επιβεβαίωσε την απόφαση του διαιτητή. Έτσι, στο 27' ο παθών με πέναλτι έκανε το 1-0.

Το γκολ αυτό έδειξε να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον Αστέρα AKTOR. Στο 31', λοιπόν, ο Πομόνης σωτήρια έκοψε τον Σενγκέλια και ένα λεπτό μετά ο Παπαδόπουλος έσωσε την εστια του σε σουτ του Σαλσέδο, ο οποίος προηγουμένως πέρασε τον Τριανταφυλλόπουλο.

Το ημίχρονο έκλεισε με τον ΟΦΗ να έχει πάρει ισχυρό προβάδισμα νίκης. Ο Γκονθάλεθ από αριστερά γύρισε τη μπάλα για τον Νους και ο Αργεντινός με γυριστό σουτ νίκησε τον Παπαδόπουλο και έκανε το 2-0. Η μπάλα φάνηκε να αλλάζει πορεία στον Σίπτσιτς.

Το δεύτερο 45λεπτο ξεκίνησε με τον Κρις Κόουλμαν να κάνει τρεις αλλαγές, δείγμα των πολλών παραπόνων που είχε από τους ποδοσφαιριστές του.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν άλλαξε και μέσα σε ένα λεπτό οι Κρητικοί έχασαν δύο μεγάλες ευκαιρίες να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Στο 53' ο Παπαδόπουλος έδιωξε πάνω στον Σαλσέδο και ο Σενγκέλια σε κενή εστία δεν βρήκε στόχο, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο γκολκίπερ των «κυανοκίτρινων» έσωσε την εστία του σε τετ α τετ με τον Σαλσέδο από κακό γύρισμα του Σιλά.

Για τον Αστέρα AKTOR τα... στραβά δεν είχαν ολοκληρωθεί, όπως είχε συμβεί και στο πρόσφατο ματς Κυπέλλου. Στο 60' ο Τσίκο πήγε με τις τάπες στον Νους, ο Τζήλος του έδειξε κίτρινη και με την παρέμβαση του VAR υπήρξε αναβάθμιση και αποβολή. Έτσι, οι Αρκάδες συνέχισαν στο υπόλοιπο του ματς με 10 ποδοσφαιριστές.

Τα κενά στην άμυνα πολλά, κάτι που ο ΟΦΗ εκμεταλλεύτηκε στο 66'. Οι Σαλσέδο, Γκονθάλεθ συνεργάστηκαν, ο δεύτερος έβγαλε τη σέντρα από δεξιά και ο Νους στο δεύτερο δοκάρι από κοντά με πλασέ έκανε χατ τρικ και ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0!

Το σόου του Αργεντινού δεν είχε ολοκληρωθεί και στο 74' ο ίδιος έκλεισε καρέ τερμάτων! Κουβάλησε τη μπάλα στην αντεπίθεση και με δυνατό σουτ νίκησε τον Παπαδόπουλο και διαμόρφωσε το 4-0, «υπογράφοντας» την πιο ευρεία φετινή νίκη του ΟΦΗ.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίσμανιτς, Κωστούλας, Σαλσέδο, Χατζηθεοδωρίδης, Ανδρούτσος, Μπόρχα, Νους, Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος, Σενγκέλια.

Αστέρας AKTOR (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Σίπτσίτς, Μπαρτόλο, Τριανταφυλλόπουλος, Καλτσάς, Μουνιόθ, Πομόνης, Κετού, Μακέντα, Αλάγμπε, Φερνάντεθ

Πηγή: Athletiko.gr