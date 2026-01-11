Ο... παλικ-Άρης δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας (1-1)

Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμα της και έμεινει στην ισοπαλία (1-1) με τον Άρη στο«Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Ένωση προηγήθηκε με τον Κοϊτά (8'), αλλά η απάντηση των Θεσσαλονικιών ήταν άμεση και ισοφάρισαν με τον Γιένσεν (11'). Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς υποχώρησε στη τρίτη θέση με 38 βαθμούς παρέα με τον ΠΑΟΚ (σ.σ ο Δικέφαλος βρίσκεται στη 2η θέση καθώς υπερτερεί σε περίπτωση ισοβαθμίας), με τον Ολυμπιακό πλέον να οδηγεί την... κούρσα του πρωταθλήματος με 39 βαθμούς.

Την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό (18/1, 21:00) στο μεγάλο ντέρμπι της Αθήνας, ενώ ο Άρης θα ταξιδέψει στη Λάρισα για την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΛ Νovibet (18/1 17:00).

Η εξέλιξη του ματς

Η Ένωση άνοιξε το σκορ με το «καλημέρα» στην πρώτη της τελική στο παιχνίδι (9’) μετά από τραγικό λάθος του Τεχέρο. Ο Ισπανός βρέθηκε με την μπάλα στο χώρο του κέντρου, θέλησε να τη γυρίσει πίσω αλλά δεν υπήρχε κανένας συμπαίκτης του μονάχα ο Λιούμπισιτς. Ο Κροάτης πήρε τη μπάλα έφυγε ταχύτατα στην κόντρα, μπήκε στην περιοχή και την κατάλληλη στιγμή μοίρασε στον Κοϊτά ο οποίος από κοντά την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι θέλησαν να απαντήσουν άμεσα και έφτασαν μια «ανάσα» από την ισοφάριση σε δύο περιπτώσεις. Στο 10ό λεπτό ο Καντεβέρε επωφελήθηκε από την κόντρα και σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Στρακόσα απομάκρυνε με τα πόδια σε κόρνερ, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο Μόντσου έπιασε ένα δυνατού σουτ αλλά η μπάλα πέρασε χιλιοστά δίπλα από το δοκάρι των φιλοξενούμενων.

Τρίτη και φαρμακερή. Η ΑΕΚ παρά το προβάδισμα δεν έδειξε καθαρό μυαλό και ο Άρης πολύ γρήγορα ξαναπάτησε περιοχή και έφερε το ματς στα ίσα στο 11ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου και λανθασμένη απομάκρυνση του Λιούμπισιτς, η μπάλα έπεσε πάνω στον Γένσεν που με ωραίο μονοκόμματο σουτ έκανε το 1-1.

Παρά τον καταιγιστικό ρυθμό που είχε η αναμέτρηση στα πρώτα λεπτά, στην συνέχεια οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να ελέγξουν το παιχνίδι, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η επόμενη καλή στιγμή ήταν για την ΑΕΚ. Στο 22 λεπτό οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεσε, αλλά ο Αθανασιάδης ήταν σωστά τοποθετημένος και έδιωξε τη μπάλα σε κόρνερ. Στην συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να είναι νευρικές και να υποπέφτουν σε εύκολα λάθη, με την ΑΕΚ να απειλεί τελευταία πριν την ανάπαυλα με τον Λούκα Γιόβιτς (45’).

Το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης ξεκίνησε με την ΑΕΚ να διατηρεί την κατοχή της μπάλας και να αναζητά διαδρόμους προς την εστία του Αθανασιάδη. Ωστόσο, στο 57ο λεπτό οι ισορροπίες παραλίγο να ανατραπούν. Ο Γένσεν τροφοδότησε τον Ντουντού στον κενό χώρο, με τον εξτρέμ των «κιτρίνων» να επιχειρεί ένα διαγώνιο σουτ που αιφνιδίασε τον Στρακόσα και κατέληξε στα δίχτυα του Αλαβνού γκολκίπερ, με την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ να κάνει την απόλυτη ανατροπή. Η χαρά των φιλοξενούμενων όμως κράτησε λίγο, καθώς μετά από παρέμβαση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Ρόουζ πάνω στον Ζοάο Μάριο στο ξεκίνημα της φάσης.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Νίκολιτς από τον πάγκο, ο οποίος προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις, ρίχνοντας στον αγώνα αρχικά τον Μάνταλο και στη συνέχεια τους Βάργκα και Ελίασον. Παρά τη φρεσκάδα των γηπεδούχων, ο Άρης παρέμενε εξαιρετικά επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις, με πρωταγωνιστή τον Μόντσου. Μάλιστα, στο 78’ η ομάδα της Θεσσαλονίκης άγγιξε το γκολ με έναν απίθανο τρόπο, όταν η απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου σταμάτησε στο δοκάρι της ΑΕΚ.

Στο 90’, η «Ένωση» απώλεσε μια μυθική διπλή ευκαιρία, με τον Ελίασον να νικιέται σε τετ-α-τετ από τον Αθανασιάδη και τον Γιόβιτς να αστοχεί προ κενής εστίας στην επαναφορά. Η πίεση της ΑΕΚ συνεχίστηκε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα χωρίς όμως επιτυχία και έτσι το παιχνίδι έληξε ισόπαλο.

Διαιτητής: Ροχίτ Σάγκι

Βοηθοί: Άντερς Όλαφ Ντάλε, Γιόργκεν Ρόνινγκ Βαλστάντσβε

4ος: Ματσούκας

VAR: Κρίστοφερ Χόρνε Χάγκενς

AVAR: Έμιλι Ρόνταλ Τόρκελσεν

Άρης: Αθανασιάδης, Άλβαρο, Τεχέρο, Ρόουζ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Ντούντου, Γένσεν, Καντεβέρε.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Γιόβιτς.