Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-3: Εύκολη απόδραση από το Αγρίνιο με «μαγικό» Κωνσταντέλια

Καταιγιστικός ήταν ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, δημιούργησε πλήθος ευκαιριών, είχε ένα δοκάρι και τρία γκολ, επικρατώντας του Παναιτωλικού με 0-3. Επιθετικός μονόλογος για τους φιλοξενούμενους που δεν απειλήθηκαν. Δυο γκολ ο Κωνσταντέλιας, ένα ο Γιακουμάκης, δοκάρι ο Ζαφείρης.

Με τον Ζαφείρη για πρώτη φορά βασικό ήταν αρχική ενδεκάδα που παρέταξε ο Ράζβαν Λουτσέσκου, σε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Τσιφτσής ήταν κάτω από τα δοκάρια, οι Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Βολιάκο και Κένι στην τετεράδα της άμυνας, τους Μεϊτέ-Ζαφείρη στα χαφ, και τους Ζίβκοβιτς-Τάισον-Κωνσταντέλια γύρω από τον φουνταριστό Γιακουμάκη στην επίθεση. Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε το 4-3-3 με τους Άλεξιτς, Εστεμπάν και Ματσάν να αποτελούν την επιθετική τριάδα.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ ήταν απόλυτος κυρίαρχος της αναμέτρησης από το ξεκίνημά της, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, συνεχείς επισκέψεις στην αντίπαλη περιοχή και αρκετές φάσεις για να ανοίξει το σκορ. Μόλις στο 6’ ο Βολιάκο έστειλε την μπάλα λίγο άουτ με κεφαλιά, στο 8’ το σουτ του Μιχαηλίδη κατέληξε κόρνερ, ενώ στο 11’ ο Γιακουμάκης δε βρήκε καλά την μπάλα από γύρισμα του Ζίβκοβιτς.

Στο 18’ ο Μεϊτέ σούταρε ψηλά από καλή θέση, και η πιο σπουδαία ευκαιρία ήρθε στο 19’ με τον Κωνσταντέλια. Μετά από σέντρα του Ζαφείρη, πρώτα νικήθηκε από τον Κοτσερένκο και στη συνέχεια αστόχησε σουτάροντας μόνος προ κενής εστίας.

Στο 21’ και στο 22’ ήταν η σειρά των Γιακουμάκη και Τάισον να μη βρουν στόχο, αλλά στο 26’ ήταν η ώρα του γκολ. Μετά από ωραία σέντρα του Κένι από δεξιά και γυριστή κεφαλιά του Κωνσταντέλια, ο Δικέφαλος έκανε το 0-1.

Ο επιθετικός μονόλογος των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και μετά το γκολ. Στο 30’ ένα επικίνδυνο σουτ του Μπάμπα κατέληξε κόρνερ, ενώ στο 31’ μετά από απόκρουση του Κουτσερένκο σε τελείωμα του Τάισον, νέο σουτ του Ζαφείρη κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Με τον ΠΑΟΚ να έχει φτάσει ήδη στις 13 τελικές προσπάθειες στο πρώτο μισάωρο, στη συνέχεια του πρώτου μέρος ήταν λιγότερο απειλητικός. Παρόλα αυτά στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων βρήκε ένα δεύτερο γκολ. Μετά από σέντρα του Ζίβκοβιτς και γυριστό σουτ του Γιακουμάκη, δυο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-2.

Χωρίς αλλαγές για τις δυο ομάδες ξεκίνησε το δεύτερο μέρος. Οι παίκτες του Δικεφάλου είχαν κάπως πιο χαμηλό τεμπό στο παιχνίδι τους, αλλά στο 57’ κατάφεραν να φτάσουν στο τρίτο γκολ. Ο Τάισον βρήκε με κάθετη τον Μπάμπα, αυτός έκανε τη σέντρα και ο Ντέλιας από κοντά με πλασέ έγραψε το 0-3.

Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ έκανε περισσότερο διαχείριση του υπέρ του σκορ, στο 70’ ο Ζίβκοβιτς είχε μια καλή τελική που έδιωξε ο Κουτσερένκο, ενώ στο 72’ ήρθαν οι αλλαγές φρεσκαρίσματος του Λουτσέσκου. Καμαρά, Οζντόεφ και Γερεμέγεφ ήταν αυτοί που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, για να ακολουθήσουν οι είσοδοι των Πέλκα και Ντεσπόντοφ.

Οι «ασπρόμαυροι» συνέχισαν να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά δεν απείλησαν ουσιαστικά, έτσι το 0-3 παρέμεινε ως το φινάλε.