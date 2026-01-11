Το νέο «αστέρι» του ΠΑΟΚ, Γιάννης Σαρρής στο flash.gr: «Στόχος μου το ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα»

Δεν αποτελεί πια είδηση ή έκπληξη πως ο ΠΑΟΚ αποτελεί πλέον έναν σύλλογο που διαθέτει την ικανότητα «παραγωγής» και προώθησης ταλέντων από τις ακαδημίες του στην ομάδα Β' και από εκεί στην ανδρική ομάδα. Μπορεί ο 18χρονος Γιάννης Σαρρής να μην προέρχεται από τα «φυτώρια» του Δικέφαλου, αυτό δεν σημαίνει όμως πως δεν αποτελεί μια σημαντική επένδυση του ΠΑΟΚ για το μέλλον του.

Ο νεαρός χαφ της Εθνικής νέων αποκτήθηκε πριν από σχεδόν έναν μήνα από την Μοντένα, αποτελώντας έναν εξελίξιμο παίκτη ικανό να εξελιχθεί σε ένα πολύ ελπιδοφόρο πρότζεκτ τόσο για τον ΠΑΟΚ, όσο και για την Ελλάδα.

Ο Σαρρής έκανε ντεμπούτο με την Β' ομάδα των «ασπρόμαυρων» στην αναμέτρηση με τον Νέστο Χρυσούπολης και μίλησε στο flash.gr για τις πρώτες του σκέψεις και ημέρες στην ομάδα. Ο ίδιος δήλωσε χαρούμενος για το ντεμπούτο του που συνδυάστηκε και με την νίκη και ευχαρίστησε θερμά τους συμπαίκτες του για την «ζεστή» υποδοχή. Παράλληλα, ο 18χρονος υπογράμμισε πως με σκαλοπάτι την ομάδα Β' και τη δουλειά του, ελπίζει πως θα μπορέσει να κάνει το ντεμπούτο του με την ανδρική ομάδα στο μέλλον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Σαρρής στην κάμερα του Flash

«Αρχικά είμαι πολύ χαρούμενος που έκανα ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και ήρθε και η νίκη. Κάναμε ένα καλό ματς, ήμασταν η κυρίαρχη ομάδα του αγώνα και συνεχίζουμε πλέον στο επόμενο ματς. Χαρούμενος που μπορώ και βρίσκομαι σε έναν μεγάλο σύλλογο όπως ο ΠΑΟΚ.

Για την υποδοχή των συμπαικτών του: «Η υποδοχή ήταν πολύ ζεστή, όλα τα παιδιά με υποδέχτηκαν με μια αγκαλιά και με έκαναν να νιώσω ότι είμαι σε μια οικογένεια. Με έβαλαν στο κλίμα, με προετοίμασαν για αυτό και τα επόμενα παιχνίδια. Τους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την οικειότητα που μου μετέδωσαν και ένιωσα από πλευράς τους».

Για το αν είχε επικοινωνία με κάποιον από την πρώτη ομάδα και πότε θα ενταχθεί εκεί: «Ακόμα δεν έχω μιλήσει με κάποιον από την πρώτη ομάδα. Σιγά-σιγά και με σκαλοπάτι την Β' ομάδα πιστεύω πως θα καταφέρω να βρεθώ στην αντρική ομάδα».

Για τους επόμενους στόχους του: «Να κάνω ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και στην αντρική ομάδα και να πάμε όσο καλύτερα με την ομάδα Β στη συνέχεια του πρωταθλήματος.