ΠΑΟΚ: Η Μπεσίκτας κατέθεσε πρόταση για τον Ντεσπότοφ σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ

Στο μεταγραφικό «ραντάρ» της Μπεσίκτας βρίσκεται ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, όπως υποστηρίζει ο Τούρκος δημοσιογράφος Μπαρίς Οζτούρκ, χωρίς ωστόσο η υπόθεση να δείχνει εύκολη. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η τουρκική ομάδα έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Βούλγαρου εξτρέμ. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία.

Όπως επισημαίνει ο Οζτούρκ, ο Ντεσπόντοφ θα έπαιρνε την απόφαση να αποχωρήσει από τον «Δικέφαλο του Βορρά» μόνο εφόσον προκύψει πρόταση από τη Serie A, ένα πρωτάθλημα στο οποίο πιστεύει ότι μπορεί να ξεχωρίσει και να κάνει τη διαφορά. Ο 29χρονος άσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους» έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ τη φετινή σεζόν μετρά ήδη 23 συμμετοχές, έχοντας σημειώσει τέσσερα γκολ και μοιράσει τρεις ασίστ.

«Η Μπεσίκτας κατέθεσε πρόταση για την απόκτηση του Κίριλ Ντεσπόντοφ. Η ομάδα θεωρεί ότι ο 29χρονος, που φημίζεται για την ταχύτητά του, μπορεί να προσφέρει πολλά. Ωστόσο, ο ίδιος έχει διαφορετικά πλάνα. Ο Βούλγαρος αστέρας γνωρίζει την ποιότητά του και έχει θέσει ως προτεραιότητα την παρουσία του στη Serie A», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.