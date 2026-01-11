ΠΑΟΚ: Η αλεγρία του παιχνιδιού και το κομμάτι που έλειπε, «κουμπώνει» νωρίτερα από το αναμενόμενο

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, σε ένα ματς που δεν ήταν εύκολο. Το έκανε. Ο δικέφαλος έκανε ποδαρικό στο 2026 με μια πρόκριση στο Κύπελλο και μια νίκη για το πρωτάθλημα, με μια εμφάνιση που δημιουργεί αισιοδοξία για διάφορους λόγους.

Καταρχήν ξεκινάμε από την ενδεκάδα που κατέβασε στο γήπεδο ο Ράζβαν Λουτσέσκου. Όταν η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ έχει μέσα πέντε Έλληνες, αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα χαμόγελο σε κάθε φίλαθλο, όχι μόνο του δικεφάλου, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, και είναι κάτι που θα πρέπει να το βλέπουμε όλο και συχνότερα. Πέρα από το ελληνικό στοιχείο, ο Ράζβαν Λουτσέσκου επέλεξε να ξεκινήσει με μια μεσοεπιθετική γραμμή που έχει βγει από όνειρο, και οι προσδοκίες που υπάρχουν είναι στα ύψη. Ο Μειτέ στο «έξι» με τον Ζαφείρη λίγο πιο μπροστά, τον Γιάννη Κωνσταντέλια σαν δεκάρι, Τάισον και Ζίβκοβιτς στα άκρα με τον Γιώργο Γιακουμάκη να είναι το... «κερασάκι στην τούρτα» και η αιχμή του δόρατος για τον δικέφαλο. Κανείς όμως δεν περίμενε αυτή την εικόνα που ακολούθησε.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου / Eurokinissi

Υπήρχαν στιγμές που οι παίκτες του δικεφάλου άλλαζαν την μπάλα σαν να είναι ένα. Σαν να παίζουν μαζί για χρόνια και να ξέρουν ο ένας τον άλλον σαν την παλάμη του χεριού τους. Έβγαζαν αυτοματισμούς, άλλαζαν την μπάλα με την μια, έκαναν κινήσεις και κάλυπταν κενά σχεδόν υποδειγματικά, με τον Παναιτωλικό να μην μπορεί να ακολουθήσει τον ρυθμό που επέβαλλε ο δικέφαλος. Που οι περισσότεροι που αγωνίστηκαν παίζουν μαζί αρκετό καιρό, εκτός από έναν, του οποίου η θέση μέσα στο γήπεδο είναι κομβική για την συνολική εικόνα μιας ομάδας.

Ζίβκοβιτς και Ζαφείρης / Eurokinissi

Η επιδραστικότητα του Ζαφείρη, που φαίνεται πως θα την μάθουμε συντομότερα από το αναμενόμενο

Αν δει κανείς την εικόνα και την συμπεριφορά του Χρήστου Ζαφείρη στο Αγρίνιο, θα πει πως αυτός ο ποδοσφαιριστής πρέπει να παίζει χρόνια στον ΠΑΟΚ. Οι κινήσεις του με και χωρίς την μπάλα, η αλληλοκαλύψεις στους χώρους του κέντρου και η συνεργασία με τον Μεϊτέ, η ενέργειά του και η όρεξή του ακόμα και να κατέβει να πάρει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι, πραγματικά εντυπωσίασαν. Ο διεθνής χαφ είχε συνεργαστεί και στην εθνική με τον Κωνσταντέλια, και θεωρητικά ήταν πιο εύκολο να «κολλήσουν» αγωνιστικά, όμως αυτό συνέβει και με τους Τάισον - Ζίβκοβιτς, αλλά και με τον Γιώργο Γιακουμάκη. Στο πρώτο του παιχνίδι ως βασικός πρόλαβε να μας δείξει όλα αυτά τα στοιχεία του, και φυσικά την τεχνική του κατάρτιση, στοιχεία δηλαδή που έλειπαν από τον Δικέφαλο του Βορρά, και σίγουρα προσθέτουν ιδιαίτερη ποιότητα στο παιχνίδι του. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι θα προσφέρει και τι μπορεί να κάνει ο Χρήστος Ζαφείρης στον ΠΑΟΚ, όμως από ότι φαίνεται θα το μάθουμε πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Ο Χρήστος Ζαφείρης / Eurokinissi

Η ουσία που «απογειώνει» την επίδοση μιας ομάδας

Μετά την αναμέτρηση, Κωνσταντέλιας και Ζαφείρης έκαναν από κοινού δηλώσεις, και με μια κουβέντα αποκάλυψαν ένα από τα βασικότερα συστατικά που πρέπει να έχει μια ομάδα για να πετύχει. «Είναι ωραίο να κάνεις μια δουλειά την οποία την χαίρεσαι, με φίλους σου ειδικά» είπε ο Κωνσταντέλιας και αστειεύτηκε λέγοντας πως «είναι ωραίο να παίζεις με αυτόν εδώ» πειράζοντας τον Ζαφείρη. Πλέον με όλες τις συνθήκες που επικρατούν, τα λεφτά, την φήμη και τα λοιπά, έχουμε ξεχάσει ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι, και οι ποδοσφαιριστές όταν νιώθουν καλά με τους συμπαίκτες τους, η αλεγκρία αυτή βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο, και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά μαγικό.