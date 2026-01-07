ΠΑΟΚ: Το πέναλτι του Μιχαηλίδη μας σύστησε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα (vid)

Έπαιξε με τη φωτιά αλλά δεν… κάηκε ο ΠΑΟΚ που πήρε την πρόκριση στους «8» του κυπέλλου κόντρα στην Ατρόμητο στη διαδικασία των πέναλτι. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχασε σωρεία ευκαιριών στο 90λεπτο που τέλειωσε με 1-1, και τελικά βρήκε ήρωα τον Δημήτρη Μοναστηρλή που έπιασε το τελευταίο πέναλτι του Καραμάνου, στο ντεμπούτο του με τους «ασπρόμαυρους».

Οταν το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, ο Γιάννης Μιχαηλίδης ήταν ο πρώτος παίκτης από τον ΠΑΟΚ για να εκτελέσει από την άσπρη βούλα. Ο 25χρονος αμυντικός χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να ολοκληρώσει την εκτέλεσή του, σε μια φάση που έφερε έντονες μνήμες από το περιστατικό με τον Χούλιαν Άλβαρες στο περσινό Champions League, στο ματς Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ για τη φάση των «16», όταν το εύστοχο χτύπημα του Αργεντινού ακυρώθηκε λόγω διπλής επαφής.

Aquí una mejor toma del polémico penal de Julián Álvarez.



Toca el balón dos veces??

pic.twitter.com/VAyoETd9lV — Antonio de Valdés (@adevaldes) March 13, 2025

Γιατί επαναλήφθηκε το πέναλτι του Μιχαηλίδη

Η επανάληψη της εκτέλεσης προέκυψε επειδή ο Μιχαηλίδης ακούμπησε δύο φορές την μπάλα κατά το σουτ, κάτι που εντοπίστηκε από το VAR. Ο διαιτητής, ακολουθώντας τον νέο κανονισμό που εφαρμόζεται τους τελευταίους μήνες, υπέδειξε την επανάληψη της διαδικασίας, καθώς σε αντίθεση με το παρελθόν –όπου το πέναλτι καταγραφόταν ως χαμένο– πλέον προβλέπεται νέα εκτέλεση.

Τι λέει ο κανονισμός

Αν ένας παίκτης κατά την εκτέλεση πέναλτι αγγίξει ακούσια τη μπάλα και με το άλλο πόδι (π.χ. εάν γλιστρήσει), τότε η εκτέλεση επαναλαμβάνεται αν η μπάλα μπει γκολ. Αν αυτός δεν σκοράρει, θα υποδεικνύεται έμμεσο φάουλ υπέρ της αμυνόμενης ομάδας. Σε περιπτώσεις πέναλτι κατά τη διάρκεια της «ρώσικης ρουλέτας» σε νοκ άουτ αγώνες, αυτό πλέον δεν μετράει ως αποτυχημένη εκτέλεση αλλά γίνεται επανάληψη του πέναλτι.



