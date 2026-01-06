ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 5-4 πεν. (1-1) : Προκρίθηκε στους «8» στο ματς - θρίλερ με ήρωα Μοναστηρλή

Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τον Ατρόμητο στο πρώτο ματς της σεζόν, για τα playoff του Κυπέλλου Ελλάδος Bettson, και σε ένα ματς θρίλερ που έφτασε μέχρι τα πέναλτι, και με ήρωα τον νεαρό Μοναστηρλή πήρε την πρόκριση κερδίζοντας με 5-4 στην ρώσικη ρουλέτα.

Ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες, όμως ο Ατρόμητος το πρώτο γκολ, καθώς σόκαρε τον δικέφαλο με το γκολ του Μπάκου στο 52', ο οποίος είδε τον Ζίβκοβιτς δυο λεπτά αργότερα (54') να ισοφαρίζει σε 1-1. Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να σπάσουν την άμυνα των φιλοξενούμενων και να σκοράρουν στην κανονική διάρκεια, και έτσι το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι, που ο Μοναστηρλής απέκρουσε το πέναλτι του Τσακμάκη και έδωσε την πρόκριση στον δικέφαλο στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ντεμπούτο για τον «Δικέφαλο του Βορρά» πέρα από τον νεαρό τερματοφύλακα Δημήτρη Μοναστηρλή, έκανε και ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ ως βασικός, καθώς έμειναν εκτός οι Τσιφτσής και Μύθου με ίωση, ενώ ο Χρήστος Ζαφείρης έδειξε ένα πρώτο δείγμα, καθώς αγωνίστηκε ως αλλαγή.

Η αναμέτρηση

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την μπάλα στα πόδια των γηπεδούχων, και με την πρώτη ευκαιρία να είναι στο 10ο λεπτό από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, που με σουτ έξω από την περιοχή δεν κατάφερε να νικήσει τον Κοσέλεφ, και ένα λεπτό μετά, μετά από γύρισμα του Ζίβκοβιτς, ο επιτελικός του δικεφάλου αστόχησε από πλεονεκτική θέση, ενώ στο 18’, πάλι ο πολύ δραστήριος διεθνής, σε αντεπίθεση, άδειασε τον Σταυρόπουλο και πλάσαρε, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε αρκετά να απειλήσει την εστία του Κοσέλεφ, και ο Γερεμεγιεφ ήταν αρκετά χρήσιμος στην κυκλοφορία της μπάλας, και είχε καλή συνεργασία με Τάισον και Κωνσταντέλια. Ο δικέφαλος πίεζε ψηλά όταν δεν είχε την κατοχή, και το αποτέλεσμα σε αυτό ήταν η μεγαλύτερη φάση του πρώτου ημιχρόνου, στο 27ο λεπτό, όταν ο Γερεμέγιεφ πίεσε και ανάγκασε τον Μανσούρ να στείλει την μπάλα στον Κωνσταντέλια, ο οποίος σούταρε δυνατά, όμως ο Κοσέλεφ βγήκε με αυτοθυσία πάνω του και απέκρουσε. Στο 29’ ήρθε η πρώτη στιγμή του Ατρομήτου στο παιχνίδι, και η πρώτη απόκρουση του Μοναστηρλή, που επενέβη σε σουτ του Τσαντίλα και παραχώρησε το κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι έψαχναν την γρήγορη μετάβαση και να βρουν την άμυνα του ΠΑΟΚ αποδιοργανωμένη, και σε αντεπιθέσεις δημιουργούσαν προϋποθέσεις χωρίς να απειλήσουν ουσιαστικά την εστία. Στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε η απραξία των δυο ομάδων, με τον δικέφαλο να έχει τις ευκαιρίες και την κατοχή, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας / Eurokinissi

Ο δικέφαλος ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο όπως άφησε το πρώτο, δηλαδή με κατοχή και με ψηλά τις γραμμές προσπάθησε να σκοράρει. Και πάλι με πίεση ψηλά ξανά ο Γερεμέγιεφ έκλεψε την μπάλα και με μια κάθετη πάσα βρήκε τον Κωνσταντελια ο οποίος είδε τον Μανσούρ να τον σταματάει με πολύ καλό τάκλιν πριν προλάβει να σουτάρει προς την εστία(49’). Όταν όμως δεν βάζεις... τρως. Έτσι λέει ο άγραφος κανόνας του ποδοσφαίρου και ο Ατρόμητος τον επιβεβαίωσε. Με μια μεγάλη μπαλιά στην πλάτη της η μπάλα θα φτάσει στον Μπάκου, ο οποίος με ένα φανταστικό διαγώνιο σουτ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μοναστηρλή και θα «παγώσει» την Τούμπα εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών(53’). Ο ΠΑΟΚ όμως δεν άφησε να περάσουν ούτε δυο λεπτά. Μετά από φανταστική συνεργασία Κωνσταντέλια - Ζιβκοβιτς η μπάλα φτάνει στον Γερεμέγεφ ο οποίος βγάζει ασίστ στον αρχηγό του δικεφάλου, ο οποίος από δύσκολη γωνία στα αριστερά πλάσαρε, κέρδισε τον Κοσέλεφ και ισοφάρισε(54’). Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν η βασική πηγή κινδύνου για τον δικέφαλο, και στο 63' απείλησε ξανά με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, που απέκρουσε σε κόρνερ ο Κοσέλεφ. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» για μεγάλο διάστημα είχε μια αγωνιστική καθίζηση και δεν μπορούσε να απειλήσει. Μετά από ώρα, στο 80' υπήρξε μια σύγχυση στην περιοχή του Ατρομήτου και ο Γιακουμάκης με γυριστό ψαλίδι έστειλε την μπάλα λίγο άουτ, ενώ στο επόμενο λεπτό ξανά ο 30χρονος Κρητικός έσπασε στον Καμαρά, ο οποίος έστρωσε στον Ταισον στα αριστερά που με το πλασέ του βρίσκει την εξωτερική πλευρά των διχτύων. Στο 90' μετά από σέντρα του Κένι, ο Γιακουμάκης έπιασε δυνατή κεφαλιά, όμως στο κέντρο της εστίας, και απέκρουσε ο Κοσέλεφ. Ο δικέφαλος δεν κατάφερε να σκοράρει και το ματς οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Eurokinissi

Στην «ρώσικη ρουλέτα» ξεκίνησε τις εκτελέσεις ο ΠΑΟΚ, με τον Μιχαηλίδη να σκοράρει και να παίρνει το προβάδισμα, και με τον Ατρόμητο να ισοφαρίζει με την πολύ καλή εκτέλεση του Τσακμάκη. Την σκυτάλη για τον δικέφαλο πήρε ο Κένι που σούταρε δεξιά, ο Κοσέλεφ βρήκε την μπάλα όμως δεν κατάφερε να αποσοβήσει το γκολ, και ο Αιτόρ Γκαρθία απάντησε ξανά με γκολ για τους φιλοξενούμενους. Ο Κετζιόρα ήταν ο τρίτος αμυντικός στην σειρά που εκτελεί και σκοράρει για τον ΠΑΟΚ, ενώ εύστοχη ήταν και η εκτέλεση του Παλμεζάνο για τον Ατρόμητο ως απάντηση. Ο Τάισον και ο Μανσούρ σκόραραν έκαστος, ο Γιακουμάκης δεν αστοχεί επίσης, και ο Μοναστηρλής μετατρέπεται σε ήρωα για τον δικέφαλο στο ντεμπούτο του, καθώς απέκρουσε το πέναλτι του Καραμάνη και έδωσε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, οπού θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Η απόκρουση του Μοναστηρλή / Eurokinissi

Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Μοναστηρλή / Eurokinissi

Ο συγκινημένος Μοναστηρλής μετά την λήξη της αναμέτρησης/ Eurokinissi

Συνθέσεις:

ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μειτέ(Ζαφείρης 66’), Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς(Τσάλοφ 86’), Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγιεφ(Γιακουμάκης 66’)

Ατρόμητος: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Μπακού(Τσακμάκης 92’), Γιουμπιτάνα(Αιτόρ Γκαρθία 70’), Μίχορλ