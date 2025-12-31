Το Καυτανζόγλειο Στάδιο θα ανακαινιστεί με κρατικά χρήματα - Πώς επηρεάζει τον ΠΑΟΚ

Μία σημαντική είδηση όσον αφορά το Καυτανζόγλειο Στάδιο και τα έργα αναβάθμισής του έγινε γνωστή το βράδυ της Τρίτης (30/12). Πιο αναλυτικά, ανακοινώθηκε από τον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση ότι εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της «Ανακατασκευής, αναβάθμισης, αποκατάστασης και ανακαίνισης του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου» στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιόδου 2021-2025 του Υπουργείου Αθλητισμού.



Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Συντονιστής Διευθυντής των έργων του Σταδίου, Κώστας Βλαχοδημητράκος, ο οποίος διαβεβαίωσε πως η ετήσια κρατική επιχορήγηση σχετικά με τις εργασίες έχει αυξηθεί κατά 150%, με τη συνολική κρατική δαπάνη να ανέρχεται στα 11.615.543,39 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε πως στις 8 Οκτωβρίου 2025 είχε πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Το Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο στη νέα εποχή», στην οποία ο Γιαννής Βρούτσης είχε παρευρεθεί.

Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για το Καυτανζόγλειο

Οι εργασίες θα γίνουν στο Κεντρικό και στο Βοηθητικό Στάδιο και η εξέλιξή τους αναμένεται να επηρεάσει τόσο τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, όσο και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πιθανολογείται πως θα «μετακομίσει» στο Καυτανζόγλειο το ερχόμενο καλοκαίρι, επειδή θα διεξάγονται έργα στο γήπεδο της Τούμπας, που αποτελεί τη φυσική έδρα της ομάδας.

Όπως είναι εύλογο, οι ιθύνοντες του «δικεφάλου του βορρά» επιθυμούν το γήπεδο που θα φιλοξενεί τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας, να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή συνθήκη.

Οι εργασίες που προβλέπονται

Α. Κεντρικό Στάδιο



Μελέτη και υλοποίηση στατικών ενισχύσεων στο άνω διάζωμα κερκίδων

Αντικατάσταση ταρτάν (9.300τ.μ.)

Αντικατάσταση όλων των καθισμάτων

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού φωτεινού πίνακα και αναβάθμιση ηλεκτρολογικού/ηχητικού εξοπλισμού

Ολοκλήρωση εικόνας και ήχου στο control room

Β. Βοηθητικό Στάδιο



Αντικατάσταση ταρτάν (8.800τ.μ.)

Αποκατάσταση φυσικού χλοοτάπητα και ολοκληρωμένο αρδευτικό/απορροής ομβρίων υδάτων

Νέα στέγαστρα στις κερκίδες (400τ.μ.) και στη γραμματεία αγώνων στίβου (200τ.μ.)

Τοποθέτηση 1.000 καθισμάτων

Νέες Η/Μ υποδομές: ηχητικά, φωτιστικά, control room και φωτεινός πίνακας

Εξωραϊσμός και ενεργειακή αναβάθμιση υποστηρικτικών εγκαταστάσεων (αποδυτήρια, WC, WC ΑμεΑ, ψύξη/θέρμανση, κουφώματα, μονώσεις)

Καθολική Προσβασιμότητα

Η ανάρτηση του Συντονιστή Διευθυντή των έργων στο Καυτανζόγλειο Στάδιο

«Πριν λίγη ώρα με μεγάλη χαρά και βαθειά ικανοποίηση, ο ίδιος ο Υπουργός Αθλητισμού Βρούτσης Ιωάννης μας ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιόδου 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ Αθλητισμού για την “Ανακατασκευή, αναβάθμιση, αποκατάσταση και ανακαίνιση του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο Kaftanzoglio National Stadium”. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:11.615.543,39€

Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την επιμονή του στο να καταστήσει το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο το “ΟΑΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ το ΟΑΚΑ της Β.ΕΛΛΑΔΟΣ” πράγμα που πλέον είναι σίγουρο ότι θα επιτευχθεί!! Το καλύτερο δώρο για τον νέο χρόνο!

Είμαστε ευγνώμονες και τυχεροί όλοι εμείς που καθημερινά αγωνιζόμαστε υπέρ του εμβληματικότερου Σταδίου της Θεσσαλονίκης αλλά κι όλος ο κόσμος του αθλητισμού της πόλης, που στο τιμόνι του υπουργείου υπάρχουν άνθρωποι ικανοί να οδηγήσουν το “Καυτανζόγλειο” σε μια νέα εποχη!! Μετά την αύξηση της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης κατά 150% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 11.615.543,39€ για έργα στο Καυτανζόγλειο!!

Υπουργέ μας Γιάννη Βρούτση σε ευχαριστούμε! Καλή Χρονιά!!!»