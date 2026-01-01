Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε το 2026 με πυροτεχνήματα στην Τούμπα - Η χρονιά «ορόσημο» και το video της ΠΑΕ

Μία μοναδική συγκυρία επιφυλάσσει το 2026 για τον ΠΑΟΚ. Ο «δικέφαλος του βορρά» συμπληρώνει έναν αιώνα από την ίδρυσή του και στο πλαίσιο των εορτασμών, που έπονται λόγω των 100 χρόνων ζωής, η ΠΑΕ διοργάνωσε ένα μοναδικό σόου με πυροτεχνήματα στο γήπεδο της Τούμπας.

Τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου μία σειρά από βεγγαλικά φώτισαν τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ παραχώρησε στους κατοίκους της περιοχής δίπλα από το γήπεδο ένα μοναδικό θέαμα.

Πηγή: PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου και να γιορτάζει τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του στις 20 Απριλίου, όμως οι ιθύνοντες των γιγάντων της Θεσσαλονίκης αποφάσισαν να υποδεχθούν την ιστορική χρονιά διοργανώνοντας αυτή τη μικρή - σε σχέση με όσα πρόκειται να ακολουθήσουν - γιορτή.

Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ο Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου του 1926. Οι «ασπρόμαυροι» γιορτάζουν φέτος έναν αιώνα ιστορίας και στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση της ομάδας, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό της στο YouTube ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο.

Στο πρώτο πλάνο εμφανίζεται μία μπάλα και μία σημαία της ομάδας. Ακολουθούν μερικές φιγούρες, ενώ το κάδρο διαδέχεται η αναπαράσταση ενός παιδικού δωματίου. Εκεί, εντοπίζεται ένα αγόρι, το οποίο κοιμάται. Το φόντο του δωματίου, καθώς και τα αντικείμενα που χρησιμοποιηθήκαν για τη σύνθεση (μαξιλάρι, σεντόνι, φωτάκι νυκτός, πάπλωμα) έχουν πάνω τους το έμβλημα του συλλόγου, ενώ αναγράφουν τον αριθμό «100», που αντιπροσωπεύει την ιστορική επέτειο.

Η κάμερα κινείται στο χώρο και στο πλάνο εμφανίζεται η μητέρα του παιδιού. Μπαίνει στο δωμάτιο, αφήνει ένα αρκουδάκι με το λογότυπο της ομάδας δίπλα στο αγόρι, χαϊδεύει τα μαλλιά του γιου της και τον σκεπάζει όσο ακούγονται τα βεγγαλικά από έξω. Η μητέρα παρακολουθεί από το παράθυρο τα πυροτεχνήματα και το βίντεο κλείνει με το φωτάκι νυκτός του νεαρού αγοριού και τα βεγγαλικά στον ουρανό της ιστορικής έδρας του ΠΑΟΚ, του γηπέδου της Τούμπας.