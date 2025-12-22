ΠΑΟΚ: Αποχαιρέτησε το 2025 με κυριαρχική εμφάνιση, νίκη σε ντέρμπι και τον Μύθου να δίνει απαντήσεις

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε την χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Με ένα ντέρμπι στην Τούμπα, απέναντι στον κακό, η αλήθεια είναι, Παναθηναϊκό, με μια εύκολη νίκη, με το αποτέλεσμα να είναι κολακευτικό για το «τριφύλλι» καθώς ο Κότσαρης ήταν σε φανταστική βραδιά και κράτησε το σκορ σε χαμηλά επίπεδα.

Ο Δικέφαλος ήταν από την αρχή του παιχνιδιού καλύτερος σε όλα τα επίπεδα. Πίεζε όταν δεν είχε την μπάλα και ανάγκαζε τον Παναθηναϊκό σε λάθη, όταν είχε την μπάλα έβρισκε πολύ εύκολα και πολλούς και διαφορετικούς τρόπους να δημιουργήσει απειλητικές καταστάσεις στα καρέ των πρασίνων. Με τον Τάισον για άλλη μια φορά σε τρελά κέφια, να ταλαιπωρεί τον Γεντβάι, ο οποίος ζορίστηκε πολύ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και τον Κωνσταντέλια να χορεύει όποιον έβρισκε μπροστά του, με αποκορύφωμα την φάση πριν το δεύτερο γκολ του δικεφάλου, που με μια προσποίηση του στέλνει τον Γεντβάι πάνω στον Σιώπη, ξεσηκώνοντας την Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ με Ταισον, Κωνσταντέλια και Μύθου, και με πρώτη προειδοποίηση το δοκάρι του Οζντόεφ στο 7ο λεπτό, έδειχνε πως αργά η γρήγορα θα το έβαζε το γκολ.

Οι αριθμοί τα λένε όλα... και δεν λένε ψέματα

Η επιβλητική εμφάνιση του δικεφάλου αποτυπώνεται απόλυτα στα στατιστικά του παιχνιδιού. Η κατοχή είναι ισορροπημένη, όμως αν συνεχίσει κανείς να βλέπει τους αριθμούς καταλαβαίνει πως ο Παναθηναϊκός έφυγε με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από την Τούμπα. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν εφτά μεγάλες ευκαιρίες, οι δυο ήταν γκολ και οι πέντε δεν κατέληξαν στα δίχτυα, ενώ οι «πράσινοι» δεν είχαν καμία. Επίσης ο δικέφαλος είχε 16 σουτ, τα 11 εξ αυτών στην εστία, έναντι 3 των φιλοξενούμενων οπού μόλις το ένα ήταν στον στόχο. Από την άλλη τα χαμηλότερα νούμερα για τον ΠΑΟΚ ήταν στους... τερματοφύλακες. Οι τερματοφύλακες του Δικεφάλου χρειάστηκαν να επέμβουν μόλις μια φορά, και αυτή δεν υπήρξε μεγάλη απειλή γκολ. Σε αντίθεση με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη, τον MVP του Παναθηναϊκού στην Τούμπα, οπού έκανε 8 επεμβάσεις, οι δυο από αυτές καίριες.

Ο Κωνσταντέλιας σκοράρει απέναντι στον MVP του Παναθηναϊκού / Eurokinissi

Ο Μύθου απέδειξε πως μπορεί να καλύψει κάτι παραπάνω από επάξια το κενό του Γιακουμάκη

Ο Ανέστης Μύθου στην πρώτη του εμφάνιση ως βασικός στο πρωτάθλημα, στο πρώτο του ντέρμπι, πέτυχε το πρώτο του γκολ, και θα μπορούσε να πετύχει και άλλο. Στην συζήτηση που γίνεται καιρό τώρα για το ποιος θα καλύψει το κενό του Γιακουμάκη, απορώ γιατί δεν έχει μπει καν στην κουβέντα το όνομα του 18χρονου επιθετικού. Με τον Τσάλοφ να μην είναι καθόλου καλά, ψυχολογικά και επομένως και αγωνιστικά, και όπως φαίνεται να βρίσκεται κοντά και στην αποχώρηση, οι κουβέντες που γίνονται είναι για το ποιος θα έρθει, και αν είναι δανεικός η μεταγραφή, έτοιμος ή ανέτοιμος. Ο Μύθου έχει μια «αμφισβήτηση» καθώς ακούγονται σχόλια του τύπου «είναι μικρός, δεν είναι έτοιμος, δεν έχει την εμπειρία να σηκώσει το βάρος της φανέλας του ΠΑΟΚ».

Λοιπόν ο νεαρός σήμερα έδωσε απαντήσεις σε όλες αυτές τις κουβέντες, από ποδοσφαιρανθρώπους και μη, δείχνοντας πως μπορεί να μην έχει την εμπειρία, έχει όμως τα... άντερα να μπει μέσα στο γήπεδο, και σε ένα ντέρμπι όχι μόνο να βοηθήσει, αλλά να είναι και κομβικός για τον ΠΑΟΚ. Ο 18χρονος εκπέμπει μια σιγουριά και μοιάζει να έχει ψυχραιμία και ωριμότητα μέσα στο γήπεδο. Στοιχεία που σε συνδυασμό με το ταλέντο του, και την καταπληκτική συνεργασία και το αγωνιστικό δέσιμο που φαίνεται να έχει με τον Κωνσταντέλια και τους Τάισον-Ζιβκοβιτς, μοιάζει πως είναι μια αρκετά αξιόπιστη λύση για να πλαισιώσει τον Γιακουμάκη, και πλέον και τον Γερεμέγεφ.

Ο Μύθου πανηγυρίζει το γκολ του / Eurokinissi

Ο Μύθου με τον Ζίβκοβιτς / Eurokinissi

Ο ΠΑΟΚ θα κάνει ευτυχισμένα Χριστούγεννα, και ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχοντας ήδη δυο νέα γρανάζια που θα προστεθούν στην «μηχανή» του δικεφάλου, μοιάζει να περιμένει την νέα χρονιά με αισιοδοξία και ανυπομονησία, καθώς όπως είπε είναι ικανοποιημένος από την μαχητικότητα της ομάδας και την αντίδραση που βγάζει σε κάθε κατάσταση.