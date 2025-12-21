Οργή Μπούση για τη διαιτησία στο ΑΕΚ - ΟΦΗ (pics)

Η κρητική ομάδα πάλεψε μέχρι το τέλος, όμως έφυγε από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με ήττα 2-1. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε το παιχνίδι.



Ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών επέλεξε τα social media για να στείλει το μήνυμά του. Μέσα από αναρτήσεις στο Instagram, σχολίασε εμμέσως συγκεκριμένες φάσεις των γκολ της ΑΕΚ, χρησιμοποιώντας σύμβολα που αποτύπωναν την οργή και τη δυσαρέσκειά του. Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες ή να κατονομάσει πρόσωπα, κατέστησε σαφές ότι θεωρεί πως υπήρξαν αποφάσεις που επηρέασαν την εξέλιξη της αναμέτρησης.