Ανέστης Μύθου ετών 18: Το νέο «διαμάντι» του ΠΑΟΚ που... ξανασυστήθηκε κόντρα στον Παναθηναϊκό

Μετά τους Τζόλη, Κουλιεράκη και Κωνσταντέλια, η Τούμπα βρήκε το νέο της σημείο αναφοράς στο πρόσωπο του Ανέστη Μύθου. Ο 18χρονος επιθετικός υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του με 2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό, δείχνοντας πως το μέλλον του ανήκει.

Ποιο είναι το νέο «αστέρι» του Δικέφαλου

Ο Μύθου εντάχθηκε στα «ασπρόμαυρα» το 2017, σε ηλικία μόλις 10 ετών. Αν και ξεκίνησε ως αμυντικός, η έφεση του στο σκοράρισμα και η αντίληψη του χώρου τον ώθησαν σταδιακά προς την κορυφή της επίθεσης. Σήμερα, θεωρείται ένας χαρισματικός εκτελεστής, με πολλούς να βλέπουν στο παιχνίδι του στοιχεία που θυμίζουν τον Στέφανο Τζίμα.

Ο Μύθου άρπαξε από τα μάλλια την ευκαιρία που το έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, λόγω της απουσίας του τραυματία Γιώργου Γιακουμάκη και στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης με τους «πράσινους», με μια ασύλληπτη κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, «σφράγισε» τη νίκη για τους Θεσσαλονικείς.

Οι «μνηστήρες» και η φετινή σεζόν

Η φετινή σεζόν εξελίσσεται σε ονειρική για τον γεννημένο το 2007 επιθετικό. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις 11 συμμετοχές του έχουν γίνει ως αλλαγή, ο Μύθου έχει καταφέρει το σπάνιο επίτευγμα να βρει δίχτυα και στις τρεις διοργανώσεις (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Europa League), μετρώντας ήδη 4 γκολ. Παράλληλα, η εκτελεστική του δεινότητα επιβεβαιώθηκε και με το εθνόσημο, καθώς πρόσφατα σημείωσε χατ-τρικ στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Νέων επί του Λιχτενστάιν.

Το όνομά του βρίσκεται ήδη στα μπλοκάκια ευρωπαϊκών συλλόγων. Η ιταλική Κόμο προσπάθησε να τον κάνει δικό της τον περασμένο Ιανουάριο με μια πρόταση που άγγιζε τις 400.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των μπόνους), όμως ο ΠΑΟΚ ήταν ξεκάθαρος. Η διοίκηση του Δικεφάλου, αναγνωρίζοντας την προοπτική του, όχι μόνο αρνήθηκε την προσφορά, αλλά θωράκισε το «asset» της με νέο συμβόλαιο.

Με τη νέα συμφωνία που υπεγράφη το καλοκαίρι, ο Ανέστης Μύθου θα παραμείνει κάτοικος Θεσσαλονίκης τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 2028, αποτελώντας το επόμενο μεγάλο στοίχημα του συλλόγου.