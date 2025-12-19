ΠΑΟΚ: Έκλεισε το 18χρονο ταλέντο της Μοντένα, Γιάννη Σαρρή

Σε συμφωνία με την Μόντενα για την αγορά των δικαιωμάτων ενός μεγάλου ταλέντου του ελληνικού ποδοσφαίρου ήρθε ο ΠΑΟΚ.



Πρόκειται για τον Γιάννη Σαρρή που είναι είναι 18 χρονών και αγωνίζεται ως χαφ, είναι μέλος της Εθνικής Νέων, αγωνίζεται στην Κ19 της Μόντενα και προπονείται με την πρώτη ομάδα των Ιταλών.



Πρόκειται για έναν μέσο με ύψος 1.92 και οι προοπτικές του τον θέλουν να είναι από τα κορυφαία ελληνικά ταλέντα. Ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη προσπάθεια για να τον αποκτήσει, καθώς υπήρχαν και άλλες ομάδες στην κούρσα όπως ο Ολυμπιακός, αλλά και η Λιντς Γιουνάιτεντ.



Είναι παίκτης που θα κινείται μεταξύ Α και Β ομάδας, δεν είναι απλά μια μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ Β και προφανώς είναι μέρος του σχεδίου για πιο έντονο ελληνικό στοιχείο, για ποιοτικούς νέους παίκτες.



Το παρασκήνιο της μεταγραφής



Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 3.5+1 έτους με τον ΠΑΟΚ, δείγμα του πόσο πολύ τον πιστεύουν οι «ασπρόμαυροι». Μάλιστα, ο Δικέφαλος έστειλε… διπλή αποστολή στη Μόντενα για να πείσουν τον ποδοσφαιριστή και να του αναλύσουν το πλάνο.



Ο λόγος γίνεται για τους Παναγιώτη Τσίκνα και Ματέο Σέρα που μίλησαν με τον 18χρονο και του εξήγησαν πως η Τούμπα είναι το καλύτερο μέλλον για αυτόν.



Ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι Τσίκνας και Σέρα, αλλά γενικότερα οι άνθρωποι ΠΑΟΚ δούλεψαν όλοι μεθοδικά και συντονισμένα προκειμένου να κλείσει αυτή η μεταγραφή αθόρυβα, καθώς ο Δικέφαλος δεν έπαιζε μόνος του, αλλά έχοντας για αντιπάλους τον Ολυμπιακό και τη Λιντς Γιουνάιτεντ από την Αγγλία.



Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός πως η οικογένεια και ο παίκτης κατάλαβαν πως ο ΠΑΟΚ τους προσέγγισαν ανθρώπινα και οι «ασπρόμαυροι» έχουν πλάνο τόσο για το αγωνιστικό προφίλ του παίκτη, όσο και για το κοινωνικό κομμάτι.



Άλλωστε, άνθρωπος του Δικεφάλου μίλησε αρκετά με την οικογένεια του παίκτη προκειμένου να τους εξηγήσει πως ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει απλά ποδοσφαιριστές, αλλά νοιάζεται και για τις σπουδές των νεαρών παικτών.

Πηγή:Athletiko.gr