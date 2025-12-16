Οι παίκτες του ΠΑΟΚ υποδέχθηκαν τον Ζαφείρη με χαμόγελα και... σφαλιάρες (video)

Ο Χρήστος Ζαφείρης αποχαιρέτησε εν μέσω συγκίνησης τη Σλάβια Πράγας το Σάββατο (13/12) στον αγώνα εναντίον της Γιαμπλόνετς και ενσωματώθηκε στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Το απόγευμα της Τρίτης (16/12) ο 22χρονος διεθνής μέσος έκανε την πρώτη του προπόνηση με τα χρώματα του «δικεφάλου» και οι ποδοσφαιριστές του Ραζβάν Λουτσέσκου του επιφύλαξαν μία ιδιαίτερη στιγμή.

Όπως δημοσίευσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, ο Ζαφείρης πέρασε... ανάμεσα από τους παίκτες του ρόστερ, οι οποίοι δε δίστασαν να τον χτυπήσουν με... σφαλιάρες στο καθιερωμένο «τελετουργικό» καλωσορίσματος. Τα χτυπήματα στην πλάτη του νέου αποκτήματος των «ασπρόμαυρων» διαδέχθηκαν τα χαμόγελα των ποδοσφαιριστών της ομάδας.

Ο Χρήστος Ζαφείρης υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ το περασμένο καλοκαίρι και η συμφωνία με τη Σλάβια προέβλεπε πως θα παρέμενε στην Τσεχία ως δανεικός μέχρι την 1η Ιανουαρίου. Οι υποχρεώσεις του με την πρωταθλήτρια ολοκληρώθηκαν νωρίτερα και έτσι, ο νεαρός άσσος έφτασε στη Θεσσαλονίκη πριν από την αλλαγή του έτους.

Σήμερα (16/12) έκανε την πρώτη του προπόνηση και αύριο αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια των καινούργιων του συμπαικτών στον εντός έδρας αγώνα εναντίον της Μαρκό (17/12, 20:00) για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο 22χρονος μέσος μετράει συνολικά φέτος 23 συμμετοχές, 3 γκολ και 2 ασίστ με τη φανέλα της Σλάβια και το νέο του συμβόλαιο με τον «δικέφαλο του βορρά» έχει διάρκεια 4 χρόνων, εξασφαλίζοντας του τριπλασιασμό στις αποδοχές του.



Δείτε το βίντεο με το «καλωσόρισμα» του Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ