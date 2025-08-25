ΠΑΟΚ: «Πάτησε» Θεσσαλονίκη και αποθεώθηκε ο Ζαφείρης (vid)

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» έφτασε λίγο μετά τις 16:00 ο Χρήστος Ζαφείρης, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 22χρονος διεθνής μέσος αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του στον ΠΑΟΚ, αλλά θα ενταχθεί στην ομάδα του «δικεφάλου του βορρά» από την 1η Ιανουαρίου του 2026 καθώς η Σλάβια Πράγας χρειάζεται χρόνο για να βρει τον ιδανικό αντικαταστάτη του.

Ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες παίκτες, γίνεται η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, κουβαλώντας τεράστιες προσδοκίες για το μέλλον.

⚫⚪💥 Πανζουρλισμός για τον Χρήστο Ζαφείρη στο «Μακεδονία»! Πάτησε Θεσσαλονίκη!#paokfc pic.twitter.com/MPISHVhBDj — Athletiko (@athletiko_gr) August 25, 2025

Το βράδυ της Κυριακής, οι γονείς του Ζαφείρη βρέθηκαν στην Τούμπα για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με την ΑΕΛ, παίρνοντας μια πρώτη γεύση από το γήπεδο που πρόκειται να γίνει το νέο «σπίτι» του γιου τους. Η οικογένεια, που στέκεται πάντα στο πλευρό του, έδειξε ενθουσιασμένη από την ατμόσφαιρα και την αφοσίωση του κόσμου στον Δικέφαλο, κάτι που αποτελεί επιπλέον κίνητρο για τον νεαρό άσο να φορέσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα τα ασπρόμαυρα.

