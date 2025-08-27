«Στον δρόμο για Τούμπα ο Βολιάκο - Κοντά σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ», σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του 26χρονου στόπερ Αλεσάντρο Βολιάκο από την Τζένοα με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.
Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής, καθώς σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Αλεσάντρο Βολιάκο ετοιμάζεται να ντυθεί στα «ασπρόμαυρα».
Ο 26χρονος στόπερ της Τζένοα αναμένεται να παραχωρηθεί στον Δικέφαλο του Βορρά με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς, με τις δύο πλευρές να ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει την επιθυμία του να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, κάτι που φαίνεται να αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την τελική συμφωνία.
Τόσο η Πίζα όσο και η Κάλιαρι είχαν δείξει ενδιαφέρον για τον Ιταλό αμυντικό, ωστόσο εκείνος έχει ήδη αποφασίσει να ζήσει την πρώτη του εμπειρία εκτός Ιταλίας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
Αναλυτικά το δημοσίευμα του Ντι Μάρτζιο
«Η Τζένοα οριστικοποιεί τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του Αλεσάντρο Βολιάκο: ο παίκτης εξέφρασε την επιθυμία του να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ. Οι δύο πλευρές οριστικοποιούν τις τελευταίες λεπτομέρειες, με τον αμυντικό να μετακομίζει ως δανεικός με οψιόν αγοράς.
Η Πίζα και η Κάλιαρι είχαν επίσης ενδιαφερθεί για αυτό. Ωστόσο, ο παίκτης έχει πάρει την απόφασή του. Αυτή θα είναι η πρώτη εμπειρία του Βολιάκο στο εξωτερικό».