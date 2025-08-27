«Στον δρόμο για Τούμπα ο Βολιάκο - Κοντά σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ», σύμφωνα με τον Ντι Μάρτζιο

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής, καθώς σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Αλεσάντρο Βολιάκο ετοιμάζεται να ντυθεί στα «ασπρόμαυρα».

Ο 26χρονος στόπερ της Τζένοα αναμένεται να παραχωρηθεί στον Δικέφαλο του Βορρά με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς, με τις δύο πλευρές να ρυθμίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έχει εκφράσει την επιθυμία του να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, κάτι που φαίνεται να αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα για την τελική συμφωνία.

Τόσο η Πίζα όσο και η Κάλιαρι είχαν δείξει ενδιαφέρον για τον Ιταλό αμυντικό, ωστόσο εκείνος έχει ήδη αποφασίσει να ζήσει την πρώτη του εμπειρία εκτός Ιταλίας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

.@GenoaCFC, Alessandro Vogliacco ha aperto al Paok. Operazione ai dettagli — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2025

Αναλυτικά το δημοσίευμα του Ντι Μάρτζιο

«Η Τζένοα οριστικοποιεί τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του Αλεσάντρο Βολιάκο: ο παίκτης εξέφρασε την επιθυμία του να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ. Οι δύο πλευρές οριστικοποιούν τις τελευταίες λεπτομέρειες, με τον αμυντικό να μετακομίζει ως δανεικός με οψιόν αγοράς.



Η Πίζα και η Κάλιαρι είχαν επίσης ενδιαφερθεί για αυτό. Ωστόσο, ο παίκτης έχει πάρει την απόφασή του. Αυτή θα είναι η πρώτη εμπειρία του Βολιάκο στο εξωτερικό».