Stoiximan Super League: Αυτή είναι η βαθμολογία μετά τις νίκες ΑΕΚ, ΠΑΟΚ αλλά και Ολυμπιακού
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της 1ης αγωνιστικής, μετά και τις σημερινές αναμετρήσεις καθώς και το πρόγγραμα της 2ης αγωνιστικής.
Η αγωνιστική δράση της Super League συνεχίστηκε την Κυριακή (24/8) με δύο σημαντικές αναμετρήσεις, με τους δύο «δικεφάλους» να ξεκινούν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο φετινό πρωτάθλημα.
Στην Αθήνα, η ΑΕΚ υποδέχθηκε τον Πανσερραϊκό και με πειστική εμφάνιση, επικράτησε με σκορ 2-0. Η νίκη αυτή δίνει ώθηση στους κιτρινόμαυρους για τη συνέχεια, ξεκινώντας το πρωτάθλημα με τους τρεις βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε την ΑΕΛ Novibet σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στο γκολ. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ήταν ο «χρυσός» σκόρερ για τους ασπρόμαυρους, διασφαλίζοντας τη νίκη με 1-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε κι αυτός με νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.
Η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (24/8) με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Λεβαδειακό και την Κηφισιά, με μοναδικό αστερίσκο το αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, μετά από αίτημα των πρασίνων που αποδέχθηκε η λίγκα, εξαιτιας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του «τριφυλλιού» και το ματς της ερχόμενης Πέμπτης (28/8) κόντρα στη Σάμσουνσπορ.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Σάββατο 23 Αυγούστου
- Ολυμπιακός-Αστέρας AKTOR 2-0
- Άρης-Βόλος 2-0
- Παναιτωλικός-Ατρόμητος 0-2
Κυριακή 24 Αυγούστου
- Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (αναβολή)
- ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0
- ΠΑΟΚ-Λάρισα 1-0
Δευτέρα 25 Αυγούστου
- Λεβαδειακός-Κηφισιά (19:30)
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 3
- Άρης 3
- Ολυμπιακός 3
- Ατρόμητος 3
- ΠΑΟΚ 3
- ΟΦΗ 0
- Παναθηναϊκός 0
- Λεβαδειακός 0
- Κηφισιά 0
- Πανσερραϊκός 0
- ΑΕΛ 0
- Αστέρας AKTOR 0
- Παναιτωλικός 0
- Βόλος 0
Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League
Σάββατο 30 Αυγούστου
- Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)
- Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)
- Άρης-Παναιτωλικός (21:00)
- Λάρισα-Κηφισιά (21:30)
Κυριακή 31 Αυγούστου
- ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)
- ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)
- Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)