Stoiximan Super League: Αυτή είναι η βαθμολογία μετά τις νίκες ΑΕΚ, ΠΑΟΚ αλλά και Ολυμπιακού

Η αγωνιστική δράση της Super League συνεχίστηκε την Κυριακή (24/8) με δύο σημαντικές αναμετρήσεις, με τους δύο «δικεφάλους» να ξεκινούν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Στην Αθήνα, η ΑΕΚ υποδέχθηκε τον Πανσερραϊκό και με πειστική εμφάνιση, επικράτησε με σκορ 2-0. Η νίκη αυτή δίνει ώθηση στους κιτρινόμαυρους για τη συνέχεια, ξεκινώντας το πρωτάθλημα με τους τρεις βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε την ΑΕΛ Novibet σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στο γκολ. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ήταν ο «χρυσός» σκόρερ για τους ασπρόμαυρους, διασφαλίζοντας τη νίκη με 1-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε κι αυτός με νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (24/8) με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Λεβαδειακό και την Κηφισιά, με μοναδικό αστερίσκο το αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, μετά από αίτημα των πρασίνων που αποδέχθηκε η λίγκα, εξαιτιας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του «τριφυλλιού» και το ματς της ερχόμενης Πέμπτης (28/8) κόντρα στη Σάμσουνσπορ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 23 Αυγούστου

Ολυμπιακός-Αστέρας AKTOR 2-0

Άρης-Βόλος 2-0

Παναιτωλικός-Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (αναβολή)

ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0

ΠΑΟΚ-Λάρισα 1-0

Δευτέρα 25 Αυγούστου

Λεβαδειακός-Κηφισιά (19:30)

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 3 Άρης 3 Ολυμπιακός 3 Ατρόμητος 3 ΠΑΟΚ 3 ΟΦΗ 0 Παναθηναϊκός 0 Λεβαδειακός 0 Κηφισιά 0 Πανσερραϊκός 0 ΑΕΛ 0 Αστέρας AKTOR 0 Παναιτωλικός 0 Βόλος 0

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 30 Αυγούστου

Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)

Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)

Άρης-Παναιτωλικός (21:00)

Λάρισα-Κηφισιά (21:30)

Κυριακή 31 Αυγούστου