Stoiximan Super League: Αυτή είναι η βαθμολογία μετά τις νίκες ΑΕΚ, ΠΑΟΚ αλλά και Ολυμπιακού

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της 1ης αγωνιστικής, μετά και τις σημερινές αναμετρήσεις καθώς και το πρόγγραμα της 2ης αγωνιστικής.

Eurokinissi
Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η αγωνιστική δράση της Super League συνεχίστηκε την Κυριακή (24/8) με δύο σημαντικές αναμετρήσεις, με τους δύο «δικεφάλους» να ξεκινούν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Στην Αθήνα, η ΑΕΚ υποδέχθηκε τον Πανσερραϊκό και με πειστική εμφάνιση, επικράτησε με σκορ 2-0. Η νίκη αυτή δίνει ώθηση στους κιτρινόμαυρους για τη συνέχεια, ξεκινώντας το πρωτάθλημα με τους τρεις βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ φιλοξένησε την ΑΕΛ Novibet σε μία αναμέτρηση που κρίθηκε στο γκολ. Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ήταν ο «χρυσός» σκόρερ για τους ασπρόμαυρους, διασφαλίζοντας τη νίκη με 1-0. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε κι αυτός με νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα (24/8) με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Λεβαδειακό και την Κηφισιά, με μοναδικό αστερίσκο το αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, μετά από αίτημα των πρασίνων που αποδέχθηκε η λίγκα, εξαιτιας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του «τριφυλλιού» και το ματς της ερχόμενης Πέμπτης (28/8) κόντρα στη Σάμσουνσπορ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 23 Αυγούστου

  • Ολυμπιακός-Αστέρας AKTOR 2-0
  • Άρης-Βόλος 2-0
  • Παναιτωλικός-Ατρόμητος 0-2

Κυριακή 24 Αυγούστου

  • Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (αναβολή)
  • ΑΕΚ-Πανσερραϊκός 2-0
  • ΠΑΟΚ-Λάρισα 1-0

Δευτέρα 25 Αυγούστου

  • Λεβαδειακός-Κηφισιά (19:30)

Η βαθμολογία

  1. ΑΕΚ 3
  2. Άρης 3
  3. Ολυμπιακός 3
  4. Ατρόμητος 3
  5. ΠΑΟΚ 3
  6. ΟΦΗ 0
  7. Παναθηναϊκός 0
  8. Λεβαδειακός 0
  9. Κηφισιά 0
  10. Πανσερραϊκός 0
  11. ΑΕΛ 0
  12. Αστέρας AKTOR 0
  13. Παναιτωλικός 0
  14. Βόλος 0

Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 30 Αυγούστου

  • Βόλος-Ολυμπιακός (19:00)
  • Πανσερραϊκός-ΟΦΗ (19:30)
  • Άρης-Παναιτωλικός (21:00)
  • Λάρισα-Κηφισιά (21:30)

Κυριακή 31 Αυγούστου

  • ΑΕΚ-Αστέρας AKTOR (20:00)
  • ΠΑΟΚ-Ατρόμητος (21:00)
  • Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός (22:00)

