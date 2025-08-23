Σπορ Ποδόσφαιρο Άρης Βόλος Super League 1

Άρης - Βόλος 2-0: «Καθάρισαν» τα στόπερ του και μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα

Με πρωταγωνιστές τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του, ο Άρης επικράτησε του Βόλου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Ένα τρίλεπτο ήταν αρκετό για τον Άρη για να λυγίσει τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (2-0, Άλβαρο 64΄, Φαμπιάνο 67΄) στην πρεμιέρα της Super League. Πάλεψε για μεγάλο διάστημα ο Βόλος που είχε τις δικές του στιγμές , καλύτερος ο Άρης στο δεύτερο μέρος που βρήκε τρόπο να ξεκλειδώσει την άμυνα των φιλοξενούμενων με δύο γκολ από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς του.

Το ματς

Από την αρχή ο Βόλος επέλεξε να αμύνεται και να ψάχνει αντεπιθέσεις. Στο 21’ ο Άρης απείλησε δύο φορές σε λίγα δευτερόλεπτα, ο Πέρεθ έκλεψε, έδωσε στον Γένσεν που συνέχισε στον Ντιαντί. Ο Σιαμπάνης απέκρουσε το πρώτο σουτ, ενώ το δεύτερο πέρασε εκτός εστίας. Ο Γένσεν ξεχώρισε με την παρουσία του στις σημαντικότερες στιγμές των γηπεδούχων. Το παιχνίδι κυλούσε σε χαμηλό ρυθμό, με λίγες επικίνδυνες φάσεις μέχρι το 26’. Ο Βόλος απάντησε στο 31’ με τον Κομπα να εκτελεί δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ. Δύο λεπτά μετά ο Ράσιτς επιχείρησε σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να περνά πάνω από το δοκάρι. Στο 35’ ο Λάμπρου βγήκε σε αντεπίθεση, αλλά ο Μάικιτς απέκρουσε το σουτ. Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς τέρματα με τον Άρη να στερείτε ιδεών επιθετικά, παρόλο που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Στο 54’, ο Βόλος βγήκε σε αντεπίθεση και έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες, με τον Μάικιτς να σταματά πρώτα τον Χουάνπι και στη συνέχεια τον Τζόκα, κρατώντας το 0-0.Σε διάστημα τριών λεπτών ο Άρης «καθάρισε» το παιχνίδι με δύο γκολ από τους στόπερ του. Ο Πέδρο Άλβαρο άνοιξε το σκορ στο 64΄ με προβολή μετά από παλικαρίσιο γύρισμα μέσα στην περιοχή απο τον Μορόν, ενώ στο 67’ ο Φαμπιάνο κεφαλιά από σέντρα του Φρίντεκ έκανε το 2-0, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μάικιτς, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Μόντσου, Ράτσιτς, Γένσεν, Ντιαντί, Πέρεθ, Μορόν

ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Μύγας, Κάργας, Χέρμανσον, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι, Λάμπρου Μακνί, Τζόκα

