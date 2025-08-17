Νίκη με ανατροπή για τον Άρη απέναντι στον Αστέρα AKTOR στην πρόβα τζενεράλε της σεζόν (2-1)

Με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και πρωταγωνιστή τον Μισεουί, ο Άρηςεπικράτησε με 2-1 του Αστέρα AKTOR στο φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο σχεδόν άδειο «Κλεάνθης Βικελίδης». Η αναμέτρηση αποτέλεσε την τελική δοκιμή για τις δύο ομάδες πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους, με τους Ουζουνίδη και Παντελίδη να βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα.

To ματς

Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν δυνατά στο ματς, με διάθεση να επιτεθούν κυρίως από τα πλάγια, αν και χωρίς καθαρό φορ. Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 14’ με τον Μορουτσάν, ενώ λίγο αργότερα ο Άρης πλησίασε ξανά το γκολ με διπλή φάση μετά από κόρνερ.

Παρά την υπεροχή των γηπεδούχων, ο Αστέρας ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 40’. Σε υποδειγματική αντεπίθεση, ο Καλτσάς έστρωσε με το στήθος στον Μόμου, ο οποίος με δυνατό σουτ νίκησε τον Αθανασιάδη για το 0-1. Το σκορ παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα, με τους Αρκάδες να εκμεταλλεύονται τις λιγοστές ευκαιρίες τους.

Στην επανάληψη, ο Άρης συνέχισε να έχει τον έλεγχο, ωστόσο ο Αστέρας άγγιξε το 0-2 στο 52’, όταν ο Μπαρτόλο αστόχησε εξ επαφής, μετά από λάθος του Αθανασιάδη. Η απάντηση του Άρη ήρθε στο 55’, με τον Γιένσεν να χάνει ευκαιρία από πλεονεκτική θέση.

Η είσοδος του Μισεουί στο ματς αποδείχθηκε καταλυτική. Ο νεαρός επιθετικός έδωσε πνοή στον Άρη, χάνοντας αρχικά μεγάλη ευκαιρία στο 64’, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ισοφάρισε με εξαιρετικό τελείωμα για το 1-1.



ο μομέντουμ πλέον ήταν υπέρ της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Μισεουί συνέχισε να δημιουργεί προβλήματα και στο 83’ ήταν ο δημιουργός του δεύτερου γκολ: με ωραία ενέργεια από τα αριστερά, «σέρβιρε» στον Μόντσου, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-1.



Άρης: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Μόντσου, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Μορουτσάν, Ντιαντί.



Αστέρας AKTOR: Τσιντώτας, Καστάνιο, Σίπσιτς, Άλχο, Σιλά, Καλλαντζή, Μουνιόθ, Γκονζάλεθ, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Μακέντα.