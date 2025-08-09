Άρης: Πέθανε ο Θόδωρος Πάλλας

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του Άρη, καθώς απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών ο Θόδωρος Πάλλας, μια εμβληματική μορφή του συλλόγου. Ο χαμός του έγινε γνωστός μέσω ανάρτησης του προέδρου των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Άρη, Γιάννη Βένου, προκαλώντας βαθιά θλίψη.

Ο Θόδωρος Πάλλας υπήρξε ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την κιτρινόμαυρη φανέλα. Υπηρέτησε τον Άρη για 18 χρόνια, όντας επί σειρά ετών αρχηγός της ομάδας και μέλος της χρυσής γενιάς του 70'. Με 368 επίσημες συμμετοχές, βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας στην ιστορία του συλλόγου, πίσω μόνο από τον παλιό του συμπαίκτη, Ντίνο Κούη. Μάλιστα, ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 1970, το τελευταίο τρόπαιο του συλλόγου μέχρι σήμερα.

Η καριέρα του δεν περιορίστηκε μόνο στον Άρη, καθώς το 1980 μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό, όπου αγωνίστηκε για δύο χρόνια, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 1982.

Εκτός από την πορεία του σε συλλογικό επίπεδο, ο Θόδωρος Πάλλας είχε πλούσια παρουσία στις εθνικές ομάδες. Διετέλεσε μέλος της εθνικής Ελπίδων, με την οποία κατέκτησε το 4ο Βαλκανικό Κύπελλο το 1971. Παράλληλα, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών σε 31 αγώνες από το 1971 έως το 1978.

Ο Θόδωρος Πάλλας αφήνει πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά, αποτελώντας ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία του Άρη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Βένου

“Ένας θρύλος του Άρη ο Θόδωρος Πάλλας, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Άρη και ίσως το καλύτερο μπακ-χαφ που έβγαλε το Ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε σήμερα για το μεγάλο ταξίδι!

Ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας, ένας μαχητής μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως μου είπε η σύζυγός του Αλίκη, έφυγε σαν Άγγελος!

Καλό ταξίδι αγαπημένε συμπαίκτη, συνοδοιπόρε, συναθλητή! Καλό ταξίδι στο Φως!

Όλη η οικογένεια του Άρη, και ιδιαίτερα εμείς οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Άρη, θα σε μνημονεύουμε με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη, όχι μόνο επειδή ήσουν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως επειδή ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος, αφοσιωμένος στην οικογένειά σου, στην σύζυγό σου Αλίκη και τα δύο σου παιδιά, την Φαίη και τον Νίκο πού λάτρευες και ήταν όλη σου η ζωή!

Θερμά συλλυπητήρια, από όλη την οικογένεια του Άρη, στη σύζυγό του Αλίκη, και στα δύο του παιδιά την Φαίη και τον Νίκο, που ήταν όλη του η ζωή! Καλό παράδεισο φίλε μας!

Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ…”.