Πένθος στη γυμναστική: Απεβίωσε ο προπονητής Θανάσης Καπνίδης

Η ενόργανη γυμναστική και ο ελληνικός αθλητισμός βυθίστηκαν στο πένθος μετά την είδηση του θανάτου του Θανάση Καπνίδη, του προπονητή που σημάδεψε την ιστορία του αθλήματος στη χώρα μας. Ο άνθρωπος που οδήγησε τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο στην κατάκτηση Ολυμπιακών μεταλλίων, άφησε την τελευταία του πνοή, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά.

Ο Θανάσης Καπνίδης είχε καθοριστική συμβολή στην ανάδειξη της ελληνικής γυμναστικής στην παγκόσμια ελίτ. Ήταν ο μέντορας του Ιωάννη Μελισσανίδη, με τον οποίο κατέκτησε τα πρώτα μετάλλια της Ελλάδας σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενόργανης. Κορυφαία στιγμή της κοινής τους πορείας ήταν το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ατλάντα το 1996, ένας θρίαμβος που άλλαξε για πάντα το τοπίο του αθλήματος στην Ελλάδα. Παράλληλα, ήταν ο πρώτος προπονητής του Δημοσθένη Ταμπάκου.

Πέρα από την προπονητική του ιδιότητα, ο Καπνίδης πρωτοστάτησε στην προσπάθεια για την ίδρυση της ανεξάρτητης Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) στα μέσα της δεκαετίας του '90. Μετά την ίδρυσή της, διετέλεσε εθνικός προπονητής ενόργανης ανδρών και γυναικών από το 1997 έως το 2000, ενώ υπήρξε και πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ενόργανης ανδρών. Η προσφορά του στο άθλημα ήταν συνεχής και ανεκτίμητη, καθώς συνέχισε να δραστηριοποιείται σε διοικητικές θέσεις, φτάνοντας μέχρι το αξίωμα του Α' αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας.

Ο Νίκος Προβιάς, αποχαιρετώντας τον με μια συγκινητική ανάρτηση στο Facebook, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ο άνθρωπος που μας άνοιξε τον δρόμο για να ονειρευόμαστε ολυμπιακά και παγκόσμια μετάλλια έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, η οικογένεια της ελληνικής Γυμναστικής από σήμερα είναι φτωχότερη. Σε ευχαριστούμε πολύ Θανάση Καπνίδη για όλα όσα απλόχερα μας προσέφερες». Η απώλεια του Θανάση Καπνίδη αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον ελληνικό αθλητισμό.