Ποια είναι η σταρ του OnlyFans, Σόφι Ρέιν, που... τάπωσε τους αστέρες του NBA

Τα 21 της χρόνια έκλεισε η Σόφι Ρέιν. Η γνωστή σταρ του OnlyFans γιόρτασε σε Μπιτς κλαμπ όπου έπαιξε μουσική ο Σακίλ Ο' Νιλ. Μάλιστα, οι δυο τους έβγαλαν φωτογραφία στην οποία η Σόφι Ρέιν υψώνει το μεσαίο δάχτυλο.



Μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών ξέσπασε μία μεγάλη κόντρα ανάμεσα στη νεαρή γυναικά και τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ. Ο παίκτης των Μπρούκλιν Νετς σχολίασε αρνητικά ότι κάποιοι πληρώνουν για να έχουν τέτοιες υπηρεσίες.

«Άνδρες ξοδεύουν τόσα χρήματα σε περιεχόμενο ενηλίκων; Αυτό είναι αξιολύπητο», σχολίασε ο 27χρονος παίκτης του NBA.



Η Σόφι Ρέιν αντέδρασε έντονα στα λεγόμενα του παίκτη. «Το βρίσκω αστείο πώς οι άνδρες μπορούν να ντριμπλάρουν μια μπάλα και να παίρνουν επιταγές για 30 εκατομμύρια δολάρια και κανείς δεν λέει ότι είναι αξιολύπητο. Αλλά όταν μια γυναίκα χτίζει μια επιχείρηση από το μηδέν και κερδίζει περισσότερα βραβεία MVP από ορισμένους αθλητές - ξαφνικά όλοι ενοχλούνται και προκύπτει μια ηθική κρίση», σχολίασε η σταρ του Only Fans.