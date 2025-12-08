Οι Νεοϋορκέζοι «σαρώνουν» στο OnlyFans - Ασύλληπτες δαπάνες στην πλατφόρμα ενηλίκων

Ίλιγγο προκαλούν τα στατιστικά στοιχεία για τον εθισμό των κατοίκων -και μάλιστα των πλέον εύπορων- της Νέας Υόρκης στη διάσημη πλατφόρμα ενηλίκων. Μάλιστα, οι κάτοικοι και των δύο κομητειών του Λονγκ Άιλαντ —μαζί με εκείνους του Μπρούκλιν και του Κουίνς— ξοδεύουν στο δημοφιλές ερασιτεχνικό σάιτ OnlyFans περισσότερα χρήματα από ολόκληρα ευρωπαϊκά κράτη, σύμφωνα με νέα δεδομένα.

Όπως αναφέρει η New York Post, οι κάτοικοι του Λονγκ Άιλαντ -που θεωρείται πέραν του Μανχάταν μια εύπορη περιοχή- και της Νέας Υόρκης έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και αγοράζουν περισσότερο περιεχόμενο από την πλατφόρμα, σε κατά κεφαλήν βάση, από χώρες-κολοσσούς όπως η Ελβετία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, ενώ ξεπερνούν και χώρες όπως η Ελλάδα, το Ισραήλ και μεγάλο μέρος της Ιταλίας, σύμφωνα με την έκθεση «OnlyFans Wrapped 2025» της OnlyGuider.

«Το Μεγάλο Μήλο, ή μήπως θα έπρεπε να πω το Μεγάλο Χάιδεμα, είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ… Λοιπόν, τώρα ξέρουμε γιατί», δήλωσε με χιουμοριστική διάθεση στην εφημερίδα The Post εκπρόσωπος της OnlyGuider.

Τζίρος που ζαλίζει για την πλατφόρμα ενηλίκων

Ο λεγόμενος «Πυρήνας της Πορνογραφίας» στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης περιλαμβάνει συνολικά περίπου 7 εκατομμύρια άτομα από τις τέσσερις κομητείες, οι οποίοι έχουν ξοδέψει συλλογικά σχεδόν 52 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής φέτος στον ιστότοπο, ο οποίος λειτουργεί ως κόμβος ερασιτεχνικού περιεχομένου ενηλίκων όπου οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν υλικό και να πληρώσουν για επικοινωνία με δημιουργούς.

Το Λονγκ Άιλαντ από μόνο του κατατάσσεται δίπλα σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους καταναλωτές περιεχομένου ενηλίκων στον πλανήτη σε κατά κεφαλήν βάση.

Οι κάτοικοι της κομητείας Σάφολκ έχουν ξοδέψει συνολικά πάνω από 12,5 εκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής φέτος, ενώ οι κάτοικοι της κομητείας Νάσσο έχουν δώσει σχεδόν 9 εκατομμύρια δολάρια.

Για να μπει το μέγεθος αυτών των δαπανών σε προοπτική: το Νάσσο και το Σάφολκ έχουν συνολικό πληθυσμό λίγο κάτω από 3 εκατομμύρια άτομα, ωστόσο ισοφαρίζουν ή ξεπερνούν τις δαπάνες ολόκληρων ευρωπαϊκών κρατών, παρόλο που έχουν ένα κλάσμα του πληθυσμού τους.

Τα συνδυασμένα 21,5 εκατομμύρια δολάρια των δύο κομητειών μεταφράζονται σε περίπου 72.600 δολάρια ανά 10.000 κατοίκους, ξεπερνώντας σχεδόν κάθε χώρα και τις περισσότερες πόλεις παγκοσμίως όσον αφορά το ποσό που ξοδεύεται ανά άτομο στο OnlyFans, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Στο μεταξύ, οι περίπου 2,6 εκατομμύρια κάτοικοι του Μπρούκλιν ξόδεψαν λίγο λιγότερο από 16 εκατομμύρια δολάρια στην πλατφόρμα, ενώ οι περίπου 2,3 εκατομμύρια κάτοικοι του Κουίνς ξόδεψαν επίσης σχεδόν 16 εκατομμύρια δολάρια.

Η Νέα Υόρκη συνολικά —συμπεριλαμβανομένων του Μπρούκλιν και του Κουίνς— κατακτά την πρώτη θέση παγκοσμίως σε συνολικές δαπάνες στο OnlyFans, με περισσότερα από 87 εκατομμύρια δολάρια να έχουν ήδη δαπανηθεί και τον αριθμό να συνεχίζει να αυξάνεται.