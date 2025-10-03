Συγκλονίζει πρώην Ολυμπιονίκης που άνοιξε OnlyFans: «Με σεξουαλικοποίησαν στον αθλητισμό»

Η Αλίσα Νιούμαν, μία από τους ολοένα και περισσότερους αθλητές και αθλήτριες με παρουσία στο OnlyFans, είχε προκαλέσει αντιδράσεις, όταν πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο που κέρδισε στο άλμα επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες κάνοντας twerking. Η Καναδή επικοντίστρια είχε μόλις επιτύχει ένα άλμα 4,85 μέτρων στον επίμαχο τελικό, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ Καναδά.



Σε πρόσφατη φωτογράφισή της για το περιοδικό Maxim, η Αλίσα Νιούμαν προχώρησε σε συγκλονιστικές δηλώσεις λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Ως μικρό κορίτσι, μου έλεγαν ότι έπρεπε να διαλέξω: να γίνω αθλήτρια ή μοντέλο. Δεν καταλάβαινα γιατί δεν μπορούσα να είμαι και τα δύο. Αλλά για πολύ καιρό, τα πίστευα και επέλεξα τον στίβο. Του έδωσα όλη μου την καρδιά και την ψυχή», είπε η πρώτη Καναδή αθλήτρια που κέρδισε ολυμπιακό μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ.



Στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι «η αλήθεια είναι ότι το ίδιο το μετάλλιο είναι απλώς μια στιγμή. Για μένα, η πραγματική μαγεία δεν ήταν καν το μετάλλιο. Ήταν η αίσθηση του να βρίσκομαι σε άριστη φόρμα, απόλυτα παρούσα και να τα δίνω όλα... Και τότε, στέκοντας στο βάθρο, ένιωσα την άλλη πλευρά: την υπερηφάνεια του να είμαι Καναδή. Το να γνωρίζω ότι είχα γίνει η πρώτη γυναίκα από τη χώρα μου που κέρδισε μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ ήταν μια ταπεινωτική εμπειρία».

Στη συνέχεια, η Αλίσα Νιούμαν μίλησε στο Maxim για τον μεγαλύτερο στόχο της στον στίβο: «Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για μένα είναι να διασφαλίσω ότι η επόμενη γενιά αθλητών θα έχει την ευκαιρία να πετύχει τα όνειρά της. Για πολύ καιρό, η επίτευξη ολυμπιακού επιπέδου απαιτούσε όχι μόνο ταλέντο και αποφασιστικότητα, αλλά και ένα σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα. Ο στόχος μου είναι απλός: να διασφαλίσω ότι κανένας μελλοντικός Ολυμπιονίκης δεν θα μείνει πίσω λόγω της οικογένειάς του ή των συνθηκών υπό τις οποίες γεννήθηκε», εξήγησε.

«Στον αθλητισμό, με σεξουαλικοποίησαν για τα ρούχα και την ομορφιά μου»

Το 2022, όταν η Αλίσα Νιούμαν αποφάσισε να δημοσιεύσει στο OnlyFans, η αθλήτρια δήλωσε ότι «Είτε μου άρεσε είτε όχι, ήμουν φυσικά σεξουαλικοποιημένη στον αθλητισμό λόγω των ρούχων και της ομορφιάς μου. Αν εμφανιζόμουν με κολάν και αθλητικό σουτιέν που κάλυπτε την κοιλιά μου, ο κόσμος θα εξακολουθούσε να με σεξουαλικοποιεί. Δηλαδή, αυτό δεν σταματά ποτέ», τόνισε.

«Όταν αποφάσισα να ξεκινήσω το OnlyFans, ήταν πραγματικά σημαντικό για μένα να είμαι μέρος κάτι που θα μπορούσα να ελέγξω», δήλωσε η Alysha Newman, η οποία έχει περισσότερους από 1 εκατομμύριο ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: Athletiko.gr