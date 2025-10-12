Η Κατζουράκη ξανά στον Παγκόσμιο Τελικό του Σκιτ Γυναικών

Η Εμμανουέλα Κατζουράκη κατάφερε να προκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον Παγκόσμιο τελικό του σκιτ γυναικών, διεκδικώντας ένα ακόμη μετάλλιο, μετά το χάλκινο που κατέκτησε το 2023.

Η αθλήτρια από τα Χανιά, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Σαλαβαντάκη, πέτυχε στον τελευταίο γύρο βολών της Κυριακής 12/10 εξαιρετικό σκορ, 24/25 πιάτα, και σε συνδυασμό με τις πολύ καλές εμφανίσεις της τις δύο πρώτες ημέρες του προκριματικού, συγκέντρωσε συνολικά 120/125 πιάτα, εξασφαλίζοντας θέση στην τελική εξάδα χωρίς να χρειαστεί να συμμετάσχει σε shoot-off για ισοπαλία.

Στην τελική κατάταξη του προκριματικού, πρώτη τερμάτισε η Αμερικανίδα Σαμάνθα Σίμοντον με 122/125 πιάτα, ενώ η Κατζουράκη ισοβάθμησε στη δεύτερη θέση με άλλες τρεις αθλήτριες, την Κινέζα Γίτινγκ Τζανγκ, τη Μεξικάνα Γκαμπριέλα Ροντρίγκεζ και την Κύπρια Κωνσταντία Νικολάου, οι οποίες θα συμμετάσχουν σε shoot-off μόνο για να καθοριστεί η σειρά ρίψης τους.

Η έκτη και τελευταία θέση του τελικού θα κριθεί με shoot-off μεταξύ της Κιμ Ρόουντ (ΗΠΑ), της Βικτόρια Λάρσον (Σουηδία) και της Βανέσα Χόκοβα (Τσεχία), που πέτυχαν 119/125 πιάτα στον προκριματικό.