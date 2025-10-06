Στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης στον στίβο ο Καραλής σύμφωνα με τη World Athletics

Ο Εμμανουήλ Καραλής σημείωσε άλλη μια σημαντική διάκριση στο 2025, ολοκληρώνοντας τη σεζόν στην 7η θέση των ανδρών και στην 14η θέση συνολικά στο παγκόσμιο ranking της World Athletics.

Τα overall world rankings είναι ένα εργαλείο της παγκόσμιας ομοσπονδίας που επιτρέπει τη σύγκριση αθλητών και αθλητριών από διαφορετικά αγωνίσματα του στίβου σε μία ενιαία λίστα. Κάθε αθλητής συγκεντρώνει βαθμούς με βάση τον μέσο όρο των πέντε καλύτερων επιδόσεών του σε αγώνες κατά το τελευταίο έτος. Η βαθμολογία δεν εξαρτάται μόνο από την επίδοση (result score), αλλά και από τη θέση που καταλαμβάνει σε κάθε αγώνα (placing score), με το δεύτερο να υπολογίζεται επιπλέον βάσει της σημασίας του κάθε αγώνα.

Στην τελευταία ανανέωση των λιστών στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, πρωταθλητής στον κόσμο είναι ο Μάντο Ντουπλάντις με 1638 βαθμούς, χάρη στα δύο παγκόσμια μετάλλια (κλειστού και ανοιχτού στίβου) και τα τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ που πέτυχε μέσα στο 2025. Στις γυναίκες, και συνολικά στη 2η θέση ανδρών και γυναικών, βρίσκεται η Κενυάτισσα Μπεατρίς Τσέμπετ με 1544 βαθμούς, παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 5000μ και 10.000μ στο Τόκιο.