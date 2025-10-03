Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Γκαβέλα για το χρυσό στο Παγκόσμιο - «Η δουλειά ξεπερνά κάθε εμπόδιο»

Τα συγχαρητήριά του στον Νάσο Γκαβέλα για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 100μ. Τ11 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παρα-στίβου που διεξάγεται στο Νέο Δελχί έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με μια ανάρτηση στο X, ο πρωθυπουργός εξήρε τη δύναμη της σκληρής δουλειάς, με την οποία κανείς ξεπερνά κάθε εμπόδιο και υπογράμμισε την περηφάνεια που ένιωσε για το επίτευγμα του χρυσού παραολυμπιονίκη.

«Ο Νάσος Γκαβέλας, με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη, ξανά στην κορυφή του κόσμου στα 100μ. Τ11. Μια νίκη-υπόμνηση ότι η δύναμη της σκληρής δουλειάς, της επιμονής και της συνεργασίας μπορεί να ξεπερνά κάθε εμπόδιο. Είμαστε υπερήφανοι!», έγραψε στο X ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπενθυμίζεται ότι π Νάσος Γκαβέλας επιβεβαίωσε ξανά το μεγαλείο του στον παγκόσμιο στίβο ΑΜΕΑ, κατακτώντας για άλλη μία φορά τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.



Στα 25 του χρόνια και συνοδευόμενος από τον Δημήτρη Χρυσάφη, ανέβηκε στην κορυφή του βάθρου στα 100μ Τ11 (κατηγορία αθλητών με σοβαρή οπτική αναπηρία), προσφέροντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος παρά-στίβου που διεξάγεται στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Ο Γκαβέλας τερμάτισε σε 10.96 (0.5), χρόνο που τον έφερε ξανά στην κορυφή και τον ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό, καθώς ήταν ο μοναδικός που έτρεξε κάτω από τα 11 δευτερόλεπτα. Με αυτό το αποτέλεσμα πλησίασε το ρεκόρ διοργάνωσης που είχε σημειώσει στο Παρίσι το 2023 (10.93).