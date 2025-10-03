Ο Νάσος Γκαβέλας στέφθηκε ξανά παγκόσμιος πρωταθλητής στο Νέο Δελχί

Ο Νάσος Γκαβέλας επιβεβαίωσε ξανά το μεγαλείο του στον παγκόσμιο στίβο ΑΜΕΑ, κατακτώντας για άλλη μία φορά τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Στα 25 του χρόνια και συνοδευόμενος από τον Δημήτρη Χρυσάφη, ανέβηκε στην κορυφή του βάθρου στα 100μ Τ11 (κατηγορία αθλητών με σοβαρή οπτική αναπηρία), προσφέροντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος παρά-στίβου που διεξάγεται στο Νέο Δελχί της Ινδίας.

Στον ίδιο αγώνα, τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Ανανίας Σικόνγκ από τη Ναμίμπια με 11.00, τρίτος τερμάτισε ο Κινέζος Ντι Ντονγκντόνγκ με 11.11, ενώ τέταρτος ήταν ο Γερμανός Μαρσέλ Μπέτγκερ με 11.13.

1ο χρυσό- 5ο μετάλλιο συνολικά

Με αυτή τη νίκη, η ελληνική αποστολή έφτασε συνολικά τα πέντε μετάλλια, μετά το αργυρό του Θανάση Κωνσταντινίδη στη σφαιροβολία (F32) και τα τρία χάλκινα των Αλέξανδρου Σκούρτη (400μ Τ38), Κώστα Τζούνη (δισκοβολία F56) και Λήδας Μανθοπούλου (100μ Τ38).

Ο Γκαβέλας τερμάτισε σε 10.96 (0.5), χρόνο που τον έφερε ξανά στην κορυφή και τον ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό, καθώς ήταν ο μοναδικός που έτρεξε κάτω από τα 11 δευτερόλεπτα. Με αυτό το αποτέλεσμα πλησίασε το ρεκόρ διοργάνωσης που είχε σημειώσει στο Παρίσι το 2023 (10.93).

Στις υπόλοιπες ελληνικές εμφανίσεις της Παρασκευής 3/10, ο Κωνσταντίνος Καμάρας κατέλαβε την 9η θέση στο μήκος Τ37 με 5,85μ, ενώ ο Γαβριήλ Αραμπατζής προκρίθηκε στον τελικό των 1500μ Τ20 με τον 8ο καλύτερο χρόνο (4:11.75).

Οι διακρίσεις του Νάσου Γκαβέλα

Αυτή η επιτυχία προστίθεται σε μια ήδη εντυπωσιακή καριέρα. Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε αναδειχθεί ξανά παγκόσμιος πρωταθλητής πριν από δύο χρόνια και διαθέτει στη συλλογή του δύο χρυσά Παραολυμπιακά μετάλλια (Τόκιο 2021, Παρίσι 2024), καθώς και τίτλους από τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 2018 και 2019 στα 100μ Τ12.

Παράλληλα, εξακολουθεί να κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100μ Τ11 με χρόνο 10.82 (1.2), που του είχε χαρίσει τον πρώτο του Παραολυμπιακό τίτλο στο Παρίσι το 2021.