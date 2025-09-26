Σαν σήμερα: Το ιστορικό παγκόσμιο ρεκορ της Σοφίας Σακοράφα που επικυρώθηκε στο... μαιευτήριο (vid)

Σαν σήμερα, στις 26 Σεπτεμβρίου 1982, στα Χανιά, η Σοφία Σακοράφα χάρισε στον ελληνικό στίβο μια από τις πιο λαμπρές στιγμές της ιστορίας του. Με βολή στα 74,20 μέτρα, η ακοντίστρια από τα Τρίκαλα κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ και έγινε η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που έβλεπε το όνομά της στην κορυφή της διεθνούς λίστας επιδόσεων.

Η επίδοση αυτή ήρθε λίγες μόλις εβδομάδες μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Αθήνας, όπου η Σακοράφα είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, βλέποντας τη συναθλήτριά της Άννα Βερούλη να στέκεται στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η απογοήτευση εκείνης της διοργάνωσης έγινε πείσμα. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διοργανώθηκε στα Χανιά, η Σακοράφα έφτασε με μοναδικό στόχο να αποδείξει την αξία της. Και το κατάφερε με τρόπο εντυπωσιακό.

Η ιστορική βολή ήρθε με την τέταρτη προσπάθειά της στον αγώνα. Προηγήθηκαν 66,58 μ., 61,82 μ. και 65,72 μ., πριν το ακόντιο εκτοξευθεί πέρα από τα 74 μέτρα, προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού στο κατάμεστο στάδιο «Έλενα Βενιζέλου». Το προηγούμενο ρεκόρ (72,40 μ.) ανήκε στη Φινλανδή Τίνα Λίλακ από το 1980.

Η βολή που ζυγίστηκε στο… μαιευτήριο



Η επισημοποίηση, ωστόσο, καθυστέρησε. Στο στάδιο δεν υπήρχε ζυγαριά ακριβείας για να ελεγχθεί το ακόντιο. Έτσι, μεταφέρθηκε… στο μαιευτήριο της πόλης, όπου ζυγίστηκε σε μηχάνημα που χρησιμοποιούνταν για τα νεογέννητα! Ένα περιστατικό που έμελλε να μείνει στην αθλητική ιστορία όσο και η ίδια η επίδοση.

Το ρεκόρ της Σακοράφα άντεξε λιγότερο από έναν χρόνο, καθώς το καλοκαίρι του 1983 η Λίλακ το ανέκτησε με 74,76 μ. Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο η βολή των 74,20 μ. παρέμεινε ακατάρριπτη μέχρι το 1999, όταν η IAAF άλλαξε το κέντρο βάρους των ακοντίων και μηδένισε όλες τις παλιές επιδόσεις. Με το νέο ακόντιο, η Μιρέλα Μανιάνι ήταν εκείνη που κατέγραψε το πρώτο παγκόσμιο ρεκόρ (67,09 μ.) και κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σεβίλλης.

Η Σοφία Σακοράφα, αθλήτρια του ΓΣ Τρικάλων, έμεινε στην ιστορία ως η πρώτη Ελληνίδα που έγραψε το όνομά της σε παγκόσμιο ρεκόρ. Αργότερα ακολούθησε πορεία στην πολιτική, ως βουλευτής και ευρωβουλευτής, για να επιστρέψει στον στίβο από άλλο πόστο: το 2021 εξελέγη πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, συνεχίζοντας να υπηρετεί το άθλημα που την ανέδειξε.

Το ρεκόρ της, παρότι «έζησε» για λιγότερο από έναν χρόνο σε διεθνές επίπεδο, παραμένει ζωντανό στη μνήμη των φιλάθλων ως μια ανεπανάληπτη στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό – μια στιγμή που ξεκίνησε μέσα στο στάδιο και σφραγίστηκε σε μια ζυγαριά μαιευτηρίου.