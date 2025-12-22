Βραβεία ΠΣΑΤ: Αθλητής της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής (video)

Στη μεγάλη τιμητική εκδήλωση των «κορυφαίων» του ΠΣΑΤ, ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος αθλητής της χρονιάς, επιβραβεύοντας μια εντυπωσιακή σεζόν.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον «Μανόλο», ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, ενώ παράλληλα έγραψε ιστορία, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ με άλμα στα 6,08 μέτρα. Στο παλμαρέ του πρόσθεσε και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ολοκληρώνοντας μια μαγική χρονιά.

Μετά τη βράβευσή του, ο Καραλής δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, τονίζοντας: «Ευχαριστώ πολύ τον ΠΣΑΤ. Πριν από 10 χρόνια αναδείχθηκα κορυφαίος ανερχόμενος αθλητής. Πίσω μου υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει για εμένα. Θέλω να βελτιώνομαι συνεχώς, υπάρχει πίστη, οι άνθρωποί μου πιστεύουν σε εμένα και το σημαντικότερο είναι να απολαμβάνω κάθε στιγμή».