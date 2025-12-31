Για να κλείσει η χρονιά με χαμόγελα: Όλες οι «χρυσές» στιγμές του ελληνικού αθλητισμού το 2025 (vid)

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) συγκέντρωσε τις σπουδαιότερες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού για το 2025 και τις παρουσίασε σε ένα απολαυστικό βίντεο.

Το βίντεο δίνει μια εικόνα για το πώς διαμορφώνεται ο αθλητικός «χάρτης» της Ελλάδας, μετά τους επιτυχημένους Αγώνες του Παρισιού το 2024. Ανεξάρτητα από το μετάλλιο, η κάθε διάκριση επιβεβαιώνει πως οι Έλληνες αθλητές παραμένουν ανταγωνιστικοί στις μεγάλες διοργανώσεις πολλών Ολυμπιακών αθλημάτων, με αρκετά νέα ονόματα να καθιερώνονται και να μπαίνουν στις ζωές μας.

Οι επιτυχίες είναι πολυαθλητικές και προέρχονται από τον στίβο, την πάλη, την ενόργανη γυμναστική, την κωπηλασία, το τζούντο, την σκοποβολή, τα αθλήματα υγρού στίβου και το μπάσκετ, με τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει εντυπωσιακή συνέπεια, ενώ σε άλλες υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Το 2025 μας έδωσε μια πρώτη ένδειξη για το τι θα δούμε στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες το 2028, καθώς η χρονιά που φεύγει ήταν η πρώτη χρονιά του νέου Ολυμπιακού κύκλου. Χωρίς να βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα, η συνολική παρουσία σε διεθνές επίπεδο δείχνει ότι υπάρχουν οι βάσεις και συνδυαστικά με το σωστό τριετή σχεδιασμό η Ελλάδα μπορεί να οδηγηθεί σε πολύ σημαντικές διακρίσεις στα μεγάλα ραντεβού του 2026 και του 2027, αλλά με μεγαλύτερη έμφαση στην Ολυμπιακή χρονιά του 2028.

Αναλυτικά οι επιτυχίες του 2025: