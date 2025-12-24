Στους κορυφαίους Βαλκάνιους αθλητές για το 2025 οι Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος

Το Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διοργανώνει την ψηφοφορία, με σκοπό την ανάδειξη του «Αθλητή των Βαλκανίων της Χρονιάς», με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται στις 16 Φλεβάρη στη Σόφια.

Στης συγκεκριμένη λίστα, όπως είναι λογικό, υπάρχει και το ελληνικό στοιχείο, καθώς δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, τον Εμμανουήλ Καραλής και ο Στέφανος Ντούσκος. Οι τρεις αθλητές βάσει της φανταστικής αγωνιστικής χρονιάς που είχαν, συμπεριλαμβάνονται στους υποψηφίους, και ίσως ένας εξ' αυτών να αναδειχθεί και ο κορυφαίος των Βαλκανίων.

Ποιοί ψηφίζουν και οι... ανταγωνιστές

Ωστόσο στην λίστα υπάρχουν και άλλα πολύ δυνατά ονόματα του αθλητισμού, με έναν από αυτούς είναι και αντίπαλος του Αντετοκούνμπο στο Eurobasket, αλλά και στο ΝΒΑ. Στη δεκάδα της ψηφοφορίας για το 2025 περιλαμβάνονται ο καλαθοσφαιριστής Αλπερέν Σενγκούν (Τουρκία), ο κολυμβητής Νταβίντ Ποπόβιτσι (Ρουμανία), η τζουντόκα Ντίστρια Κρασνίκι (Κόσοβο), ο επικοντιστής Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα), πρωταθλητής Ευρώπης κλειστού στίβου και ασημένιος παγκόσμιος πρωταθλητής τόσο σε κλειστό όσο και σε ανοιχτό στίβο, η αλπική σκιέρ Ζρίνκα Λιούτιτς (Κροατία), ο καλαθοσφαιριστής Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία), δεύτερος στην ψηφοφορία για τον τίτλο του Πολυτιμότερου Παίκτη (MVP) του NBA, ο κωπηλάτης Στέφανος Ντούσκος (Ελλάδα), παγκόσμιος πρωταθλητής και ασημένιος πρωταθλητής Ευρώπης και ο καλαθοσφαιριστής Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα), ο οποίος οδήγησε την Ελλάδα στο χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 2026 και επιλέχθηκε στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά.

Στην ψηφοφορία δεν παίρνει μέρος μόνο το Βουλγαρικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αφού συμμετέχουν και τα Εθνικά Πρακτορεία Ειδήσεων των χωρών της περιοχής, όπως το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Ελλάδα), BTA (Βουλγαρία), AGERPRES (Ρουμανία), Anadolu Agency (Τουρκία), TANYUG (Σερβία), MINA (Μαυροβούνιο), MIA (Βόρεια Μακεδονία), HINA (Κροατία), FENA (Βοσνία και Ερζεγοβίνη), CNA (Κύπρος), ATA (Αλβανία) και KosovaPress (Κόσοβο).