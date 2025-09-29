Breaking news icon BREAKING
Σπορ Κωπηλασία μετάλλιο

Ο «χρυσός» Ντούσκος στο Action 24: «Στο τέλος ήξερα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω»

Ο Στέφανος Ντούσκος, χρυσός στο Παγκόσμιο της κωπηλασίας, μίλησε στο Action 24 και αποκάλυψε πως ήταν σίγουρος για την νίκη του.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Το είπε και το έκανε! Ο Στέφανος Ντούσκος με χρόνο 6:36.75 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη κωπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σαγκάη και «ολοκλήρωσε» τη... συλλογή των μεταλλίων του με το μοναδικό που δεν είχε κατακτήσει στη καριέρα του.

Ο 28χρονος Έλληνας κωπηλάτης τερμάτισε πρώτος στον μεγάλο τελικό του σκιφ με χρόνο 06:36.75, αφήνοντας δεύτερο τον Γερμανό Όλιβερ Ζέιντλερ και τρίτο τον Λευκορώσο Γιαουχένι Ζάλατι. Ο Ντούσκος μπήκε δυνατά στον αγώνα, κράτησε δυνάμεις στα μέσα της διαδρομής και με εντυπωσιακή τελική αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα «κλείδωσε» το χρυσό.

Ο Στέφανος Ντούσκος μίλησε στην κάμερα του Action 24 και δήλωσε περήφανος για το εθνόσημο, ενώ ταυτόχρονα αποκάλυψε πως ήταν σίγουρος για την νίκη του στο τέλος της κούρσας.

