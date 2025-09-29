Ο «χρυσός» Ντούσκος στο Action 24: «Στο τέλος ήξερα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω»

Το είπε και το έκανε! Ο Στέφανος Ντούσκος με χρόνο 6:36.75 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη κωπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σαγκάη και «ολοκλήρωσε» τη... συλλογή των μεταλλίων του με το μοναδικό που δεν είχε κατακτήσει στη καριέρα του.

Ο 28χρονος Έλληνας κωπηλάτης τερμάτισε πρώτος στον μεγάλο τελικό του σκιφ με χρόνο 06:36.75, αφήνοντας δεύτερο τον Γερμανό Όλιβερ Ζέιντλερ και τρίτο τον Λευκορώσο Γιαουχένι Ζάλατι. Ο Ντούσκος μπήκε δυνατά στον αγώνα, κράτησε δυνάμεις στα μέσα της διαδρομής και με εντυπωσιακή τελική αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα «κλείδωσε» το χρυσό.

Ο Στέφανος Ντούσκος μίλησε στην κάμερα του Action 24 και δήλωσε περήφανος για το εθνόσημο, ενώ ταυτόχρονα αποκάλυψε πως ήταν σίγουρος για την νίκη του στο τέλος της κούρσας.