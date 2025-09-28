Χρυσός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ο Στέφανος Ντούσκος - «Για την Ελλάδα αυτό το μετάλλιο» (vids)

Το είπε και το έκανε! Ο Στέφανος Ντούσκος με χρόνο 6:36.75 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη κωπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σαγκάη και «ολοκλήρωσε» τη... συλλογή των μεταλλίων του με το μοναδικό που δεν είχε κατακτήσει στη καριέρα του.

Ο 28χρονος Έλληνας κωπηλάτης τερμάτισε πρώτος στον μεγάλο τελικό του σκιφ με χρόνο 06:36.75, αφήνοντας δεύτερο τον Γερμανό Όλιβερ Ζέιντλερ και τρίτο τον Λευκορώσο Γιαουχένι Ζάλατι. Ο Ντούσκος μπήκε δυνατά στον αγώνα, κράτησε δυνάμεις στα μέσα της διαδρομής και με εντυπωσιακή τελική αντεπίθεση στα τελευταία μέτρα «κλείδωσε» το χρυσό.

Πρόκειται για το πρώτο μετάλλιό του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, μετά την 6η θέση στο Ράτσιστε (2022) και την 4η στο Βελιγράδι (2023), γράφοντας νέο χρυσό κεφάλαιο μετά τον Ολυμπιακό θρίαμβο στο Τόκιο.

«Αυτό το μετάλλιο είναι για όλους τους Έλληνες»

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Τόκιο λίγο μετά την κατάκτηση του χρυσού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν και αφιέρωσε το μετάλλιο σε όλους τους Έλληνες αναφέροντας μάλιστα πως έκανε «κατάθεση ψυχής».

«Το πίστευα! Είμαι και πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον θεό που μου έδωσε τη δύναμη και σε όλους όσους με στηρίζουν. Ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Δούλεψε η κούρσα ρολόι. Μόλις είδα στα 1000 μέτρα ότι δεν φεύγουν, το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Μέχρι τα τελευταία μέτρα έκανα υπομονή. Έλεγα κράτα λίγο ακόμη. Τα τελευταία μέτρα ήταν πολύ δύσκολα. Έδωσα όλη την ψυχή μου για να τα καταφέρω. Αυτό το μετάλλιο είναι για όλους τους Έλληνες. Ήταν η κούρσα της ζωής μου. Μάλλον μου πάει η Μέση Ανατολή. Ήξερα ότι είχα πιθανότητες για το μετάλλιο. Ελπίζω με αυτό που έκανα να κινητοποιηθούν κι άλλα παιδιά. Μπορεί να είμαστε μικροί σε σχέση με τους άλλους αλλά για εμάς μετράει η ελληνική ψυχή. Γι' αυτό προσπαθούμε όλοι, για ένα μετάλλιο. Προσπαθούμε μέρα με τη μέρα να καταξιωθούμε. Να μην επαναπαυθούμε. Έρχεται μία νίκη αλλά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Στόχος είναι ένα Ολυμπιακό μετάλλιο και στο Λος Άντζελες. Τώρα μπορώ να γελάσω.»