Η... περίεργη δήλωση του Σλοτ μετά την ήττα της Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας

Η Λίβερπουλ δέχτηκε την πρώτη ήττα της σεζόν στο «Selhurst Park» απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 2-1 χάρη σε ένα γκολ του Ενκέτια στο 97’ και έμειναν μονοί αήττητοι στο πρωτάθλημα.

Μετά το παιχνίδι ο προπονητής των «Κόκκινων» Άρνε Σλοτ, εμφανώς απογοητευμένος και εκνευρισμένος από το αποτέλεσμα αναφέρθηκε στην ανασταλτική λειτουργία της ομάδας του στην φάση που προήλθε το γκολ του Ενκέτια, ενώ ο Ολλανδός μίλησε για έναν ποδοσφαιριστή του που θεωρεί υπαίτιο για την συγκεκριμένη ήττα, δίχως βέβαια να τον κατονομάζει.

Arne Slot calls out one of his players for crucial error in late defeat at Crystal Palace:



"One of our players decided to run out because he wanted to play a counter attack, which was of no use because time was up!" 😤 pic.twitter.com/8JZZiI9Kfm — Hayters TV (@HaytersTV) September 27, 2025

Συγκεκριμένα τόνισε ότι, την στιγμή που η ομάδα του έπρεπε να αμυνθεί ώστε να μην κινδυνεύσει, κάποιος από τους ποδοσφαιριστές του βγήκε στην αντεπίθεση και έχασε την μπάλα κάτι που αποδείχθηκε μοιραίο καθώς στην συνεχεία της φάσης οι πρωταθλητές δέχθηκαν το γκολ που έκρινε το παιχνίδι και έτσι έχασαν την ευκαιρία να διατηρήσουν την διαφορά από τους διώκτες τους.

«Ένας παίχτης μας αποφάσισε να επιτεθεί, γιατί ήθελε να βγει στη αντεπίθεση, κάτι που ήταν αχρείαστο γιατί ο χρόνος τελείωνε. Έπρεπε μόνο να αμυνθούμε. Μάλλον είχαμε στο μυαλό μας ότι έπρεπε να επιτεθούμε, όχι όλοι μας βασικά αλλά ένας συγκεκριμένος παίκτης μάλλον το είχε στο μυαλό του και αυτό οδήγησε στους αντιπάλους να σκοράρουν το νικητήριο γκολ και εμείς να χάσουμε», ανέφερε ο Σλοτ.

Έτσι, οι «Αετοί» μείωσαν στους τρεις βαθμούς από την πρωτοπόρο, ενώ η Σίτι και η Άρσεναλ ακολουθούν στο -5, με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα να φιλοξενείται από την Νιουκάστλ την Κυριακή (28/09, 18:30) στο προτελευταίο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής της Premier League.