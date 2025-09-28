Ο Χάαλαντ αγγίζει ένα ακόμη ρεκόρ στο Champions League - Στόχος του ο Ρονάλντο

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 2-0 της Νάπολι για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Νορβηγό να πετυχαίνει το πρώτο γκολ της ομάδας του. Με αυτό το γκολ, έφτασε τα 50 γκολ σε 49 εμφανίσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Έτσι, ο σταρ της Σιτυ ισοφάρισε τον Τιερί Ανρί στην κατάταξη των καλύτερων σκόρερ στην ιστορία του Champions League και πλέον βρίσκεται στην 9η θέση, όντας έξι τέρματα πίσω από τους Ρουντ φαν Νίστελροϊ και Τόμας Μίλερ και επτά πίσω από τον Κιλιάν Εμπαπέ (6η θέση).

🚨 Erling Haaland becomes the fastest player ever to reach 50 Champions League goals.



Job done in 49 (!) games. 🤖 pic.twitter.com/IsIvUX4xBc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2025

Ο Νορβηγός έχει σκοράρει σε κάθε παιχνίδι της ομάδας του Γκουαρδιόλα τη φετινή σεζόν, εκτός από την αναμέτρηση με την Τότεναμ, και ήδη μετράει εννέα γκολ σε επτά εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Σύμφωνα με τον Άλι Μακόιστ, που μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό στην Αγγλία, ο Χάαλαντ μπορεί να σπάσει το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Champions League. Ο Πορτογάλος έχει πετύχει 140 τέρματα, άλλα με την φορά που έχει ο στράικερ της ομάδας του Γκουαρντιόλα δεν θα είναι δύσκολο να τον ξεπεράσει.

«Το γεγονός ότι μιλάμε για τον Έρλινγκ Χάαλαντ με την προοπτική να σπάσει το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο Τσάμπιονς Λιγκ είναι τρελό. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα έσπαγε αυτό το ρεκόρ. Αλλά πρέπει να πούμε, αν μείνει χωρίς τραυματισμούς, μπορεί να το σπάσει και να καταρρίψει κι άλλα ρεκόρ. Σκέφτομαι μάλιστα τον Άλαν Σίρερ· όχι μόνο θέλει τον Χάρι Κέιν να μείνει στην Μπάγερν, θέλει και τον Χάαλαντ να πάει στη Μπαρτσελόνα ή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Τον ξέρω καλά τον Άλαν, είναι σπουδαίο παιδί, και θα βλέπει αυτό το ρεκόρ και θα σκέφτεται: “Χριστέ μου, κάποιος έρχεται για αυτό. Κάποιος έρχεται να το πάρει”. Αν μείνει υγιής», δήλωσε ο πρώην ποδοσφαιριστής της Ρέιντζερς.