Formula 1 2025: Σκυλιά, γάτες και… τάρανδοι: Τα πιο απίθανα κατοικίδια των οδηγών της

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο ο κόσμος της F1 ασχολείται με το πρόβλημα υγείας του σκύλου του Λούις Χάμιλτον. Το Βρετανικό μπουλντόγκ του Παγκόσμιου Πρωταθλητή μας αποκάλυψε έναν άλλο κόσμο που έχουν οι οδηγοί για να περνούν καλά και να χαλαρώνουν από τον γεμάτο ένταση περιβάλλον τους.

Ο Ρόσκο του Λιούις Χάμιλτον

«Λατρεύω τα ταξίδια, το παιχνίδι με την μπάλα και την προσοχή όλων των κοριτσιών — ειδικά όταν μου χαϊδεύουν τον ποπό». Όχι, δεν είναι βιογραφικό ενός ποδοσφαιριστή ή ενός υποψήφιου του Love Island, αλλά το bio του διάσημου μπουλντόγκ Ρόσκο Χάμιλτον στο Instagram, με πάνω από 1,2 εκατομμύρια ακόλουθους!.

Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Ρόσκο έβγαλε περίπου 200.000 λίρες μέσα σε έναν χρόνο μόνο από social media, ενώ ο ιδιοκτήτης του, ο Λιούις Χάμιλτον, έχει περιουσία 285 εκατ. λιρών και αμοιβή 55 εκατ. τον χρόνο από τη Ferrari.



Ο Ρόσκο έχει δική του μίνι Mercedes G-Wagon με πινακίδες R05 COE, ταξιδεύει με ιδιωτικό τζετ, γιορτάζει γενέθλια με πάρτι και μπαίνει ακόμα και στο paddock στα Grand Prix. Δίπλα στον Χάμιλτον στο γυμναστήριο ή στις πίστες, ζει μια ζωή γεμάτη χλιδή. Χωρίς αμφιβολία, είναι ένας από τους πιο διάσημους σκύλους στον κόσμο.

Φωτογραφία από το Instagram του Αλμιόν

O Άλεξ Άλμπον και ο ζωωλογικός του κήπος

Ο Άλμπον έχει τον δικό του «ζωολογικό κήπο»: 13 γάτες, έναν σκύλο και ένα άλογο! Στο Instagram, ο λογαριασμός “Albon Pets” γράφει χαρακτηριστικά: «Καλωσορίσατε στο The Albon Zoo».

Φωτογραφία από το Instagram του Φερστάπεν

Μαξ Φερστάπεν

Ο τριπλός Παγκόσμιος Πρωταθλητής μοιράζεται τη ζωή του με το σκυλάκι Νίνο και τρεις γάτες: τον Τζίμι, τη Σάσσι και τον Ντόνατ. Έχει αποκαλύψει μάλιστα ότι οι γάτες του μερικές φορές προσπαθούν να καθίσουν πάνω του όταν οδηγεί στον εξομοιοτή.

Φωτογραφία από το Instagram του Γκασλί

Πιέρ Γκασλί

Ο Γκασλί λατρεύει τον σκύλο του, Σίμπα, που έχει δικό του Instagram και κάνει… καριέρα στο paddock. «Είναι σταρ και ζωντανεύει τη ζωή μας», δηλώνει ο οδηγός.

Κάρλος Σάινθ

Ο Σάινθ έχει τον πιστό του φίλο, Πινιόν, έναν Wirehaired Pointer. Ο Ισπανός τονίζει: «Όποιος έχει σκύλο καταλαβαίνει… είναι σαν τον καλύτερό σου φίλο».

Φωτογραφία από το Instagram του Λεκλέρ

Σαρλ Λεκλέρκ

Ο Λεκλέρκ πρόσφατα απέκτησε τον Λίο, ένα μίνι ντάχσχουντ που τον ακολουθεί σε ταξίδια, βόλτες με καγιάκ αλλά και στο γιοτ του. Ο Λίο απολαμβάνει μέχρι και VIP πάσο στο paddock!

Φωτογραφία από το Instagram του Χούλκενμπέργκ



Νίκο Χούλκενμπεργκ

Ο Γερμανός έχει τον μικρό του Ζεύς, έναν μαυρόασπρο Pomeranian. Μετά από αγώνες, τον υποδέχεται πάντα με χαρά, ενώ έχει και δικό του Instagram.

Φωτογραφία από το Instagram του Γκουανιου

Ζόου Γκουανιού

Ο Γκουανιού έχει τη γάτα του, Sweetcorn, ράτσας Μunchkin. Έχει σχεδόν 73.000 ακόλουθους και έχει φωτογραφηθεί μέχρι και μέσα σε αγωνιστικά κράνη.

Βαλτέρι Μπότας

Η πιο ιδιαίτερη επιλογή ανήκει στον Μπότας: έναν τάρανδο με το όνομα Ρόζα. Η σύντροφός του, Tiffany Cromwell, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Κάθε οικογένεια χρειάζεται έναν ταράνδο στη ζωή της… σωστά;».

Φωτογραφία από το Instagram του Μπότας

Από γάτες και σκύλους μέχρι τάρανδους, οι αστέρες της Formula 1 δείχνουν ότι η αγάπη για τα κατοικίδια δεν έχει όρια.