Formula 1 2025: Grand Slam για τον Φερστάπεν στο Μπακού

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν η ενσάρκωση της τελειότητας στο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν. Ο οδηγός της Red Bull όχι μόνο κέρδισε τον αγώνα ξεκινώντας από την pole position, αλλά προηγήθηκε και στους 51 γύρους και σημείωσε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, εξασφαλίζοντας έτσι το έκτο του Grand Slam. Με αυτή την επίδοση, έφτασε τον Lewis Hamilton στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Jim Clark που έχει οκτώ Grand Slam. Ήταν η δεύτερη νίκη του Max στο Μπακού, μετά από αυτή του 2022, η τέταρτη της φετινής σεζόν και η 67η συνολικά. Ήταν η 126η νίκη για την Red Bull Racing, η πέμπτη της σε αυτή την πίστα.

Ο George Russell (Mercedes) τερμάτισε δεύτερος, καταγράφοντας το 22ο βάθρο της καριέρας του, το έκτο αυτή τη σεζόν. Ο Carlos Sainz ήταν τρίτος, το πρώτο βάθρο του Ισπανού με τη Williams. Η αγγλική ομάδα δεν είχε ανέβει στο βάθρο από το Grand Prix του Βελγίου το 2021. Είχε προηγουμένως τερματίσει τρίτη στο Μπακού το 2017, χάρη στον Lance Stroll.

Οι επιλογές των ελαστικών

Για την εκκίνηση, είχαμε διαφορετικές επιλογές με παρόμοια συχνότητα ανάμεσα σε αυτούς που επέλεξαν τη μέση γόμα (11 οδηγοί) και τη σκληρή γόμα (9). Τη μεγαλύτερη απόσταση διένυσε ο Esteban Ocon (Haas) που οδήγησε 49 γύρους με τη σκληρή γόμα. Αναγκάστηκε να σταματήσει στον 1ο γύρο για να αλλάξει μια σπασμένη μπροστινή πτέρυγα, βάζοντας μέση γόμα, πριν ξαναμπεί σχεδόν αμέσως για ένα άλλο σετ σκληρής γόμας, με σκοπό να πάει μέχρι το τέλος χωρίς άλλες στάσεις, κάτι που κατάφερε. Ο Lando Norris (McLaren) και ο Lance Stroll (Aston Martin) συμπλήρωσαν τη μεγαλύτερη απόσταση με μέση γόμα ολοκληρώνοντας 37 γύρους.

Σε αυτή την πίστα, η στρατηγική του ενός pit stop είναι πάντα σχεδόν υποχρεωτική και ο φετινός αγώνας δεν αποτέλεσε εξαίρεση, παρόλο που μια πιο μαλακή γκάμα από γόμες ελαστικών ήταν διαθέσιμη. Επιπλέον, το γεγονός ότι η θερμοκρασία ήταν πιο χαμηλή από το συνηθισμένο βοήθησε τις ομάδες και τους οδηγούς να διαχειριστούν τη θερμική φθορά, ειδικά στον πίσω άξονα. Ως αποτέλεσμα, ήταν ένας ξεκάθαρος αγώνας όσον αφορά τη συμπεριφορά των ελαστικών.

Η μέση και η σκληρή γόμα ήταν πολύ κοντά σε απόδοση, αλλά και σε φθορά, η οποία, ήταν πρακτικά ανύπαρκτη και στις δύο γόμες. Η σκληρή γόμα (C4) χρησιμοποιήθηκε περισσότερο (598 γύρους, 61,84%) και η μαλακή γόμα δεν έκανε ποτέ την εμφάνισή της. Μετά τη βροχή, η επιφάνεια της πίστας επανήλθε κάπως και στην πραγματικότητα εξελίχθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του αγώνα.