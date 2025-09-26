Σοκ για τον Λιούις Χάμιλτον: Ο αγαπημένος του σκύλος Ρόσκο βρίσκεται σε κώμα μετά από ανακοπή

Ο επτά φορές πρωταθλητής της Formula 1 περνά μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Ο αγαπημένος του σκύλος, Ρόσκο, με τον οποίο τον έχουμε δει αμέτρητες φορές στα paddock και στις προσωπικές του στιγμές, δίνει μάχη για τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ζώο υπέστη ανακοπή καρδιάς ενώ βρισκόταν υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι κτηνίατροι κατάφεραν να επαναφέρουν τον καρδιακό παλμό, όμως αυτή τη στιγμή ο Ρόσκο παραμένει σε κώμα.



Ο Χάμιλτον είχε αποκαλύψει πως τον περασμένο Απρίλιο ο σκύλος του είχε διαγνωστεί με πνευμονία και ακολουθούσε φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε ξανά τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα τη νέα νοσηλεία του. Στη συγκινητική του ανάρτηση ο οδηγός τόνισε ότι βρίσκεται συνεχώς δίπλα στο κατοικίδιό του, ευχαριστώντας παράλληλα τους φίλους και τους θαυμαστές του για τα μηνύματα συμπαράστασης και τις προσευχές τους.









Όπως ανέφερε, οι γιατροί θα επιχειρήσουν να ξυπνήσουν τον Ρόσκο μέσα στην επόμενη μέρα, χωρίς να είναι βέβαιο αν θα τα καταφέρει. «Είναι πολύ δύσκολο να το βλέπω έτσι», έγραψε χαρακτηριστικά, ζητώντας για ακόμη μια φορά θετική ενέργεια από το κοινό. Η υπόθεση έχει συγκινήσει χιλιάδες χρήστες των social media, που εκφράζουν την υποστήριξή τους στον Βρετανό οδηγό και τον τετράποδο φίλο του, που αποτελεί για εκείνον οικογένεια.