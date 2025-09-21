Auto & Moto Σπορ Αυτοκίνητα Μαξ Φερστάπεν Αζερμπαϊτζάν Formula 1

Formula 1 2025 Grand Prix Αζερμπαϊτζάν: Ο Φερστάπεν είναι ο νέος βασιλιάς του Μπακού

Η ομάδα της Red Bull φαίνεται πως όχι απλά ανακάμπτει αλλά και πως δεν θα αφήσει εύκολα την McLaren να πάρει τον τίτλο.

Επική νίκη του Φερστάπεν – Χάθηκε η ευκαιρία για τον Νόρις μετά το ατύχημα του Πιάστρι. Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε με άνεση το Grand Prix της Formula 1 στο Αζερμπαϊτζάν, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα από την αρχή ως το τέλος. Αντίθετα, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Όσκαρ Πιάστρι εγκατέλειψε από τον πρώτο γύρο έπειτα από ατύχημα, ενώ ο Λάντο Νόρις περιορίστηκε στην 7η θέση, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία να μειώσει σημαντικά τη διαφορά στη βαθμολογία.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε το χάος των κατατακτήριων, όπου οδηγοί όπως ο Κάρλος Σάινθ (Williams) και ο Λίαμ Λόουσον (Racing Bulls) βρέθηκαν ανάμεσα σε εκείνον και τους μεγάλους του αντιπάλους. Με σταθερό ρυθμό στους στενούς δρόμους του Μπακού, ο Φερστάπεν έκανε μοναδικό πιτ στοπ στον 41ο γύρο και τερμάτισε με διαφορά 14 δευτερολέπτων μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ (Mercedes), που μάλιστα αγωνίστηκε μετά από ασθένεια.Την έκπληξη έκανε ο Σάινθ (με τη βοήθεια της τύχης), ο οποίος ανέβηκε στο πρώτο του βάθρο με τη Williams, αν και δεν κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Ράσελ.

Αντίθετα, ο Πιάστρι είχε εφιαλτικό Σαββατοκύριακο. Μετά το λάθος στις κατατακτήριες που τον άφησε 9ο, έκανε κακό ξεκίνημα και, προσπαθώντας να ανακτήσει θέσεις, έχασε τον έλεγχο στη στροφή 4 και χτύπησε στις μπαριέρες. Έτσι, ο Νόρις είχε «χρυσή» ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά στη μάχη του τίτλου, όμως δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.

Παρά τις μάχες με Λεκλέρ, Τσουνόντα και Λόουσον, ο Βρετανός τερμάτισε τελικά 7ος, (από όπου ξεκίνησε), παίρνοντας μόλις 6 βαθμούς περισσότερους από τον άτυχο ομόσταυλό του. Έτσι ο Πιάστρι παραμένει μπροστά στη βαθμολογία με 25 βαθμούς.

Φωτογραφία ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο Λεκλερκ στο Μπακού
Ο Λόουσον έκανε τον αγώνα της καριέρας του και τερμάτισε 5ος, μπροστά από τον Τσουνόντα που άντεξε την πίεση μέχρι το τέλος. Ο Λιούις Χάμιλτον περιορίστηκε στην 8η θέση, λίγο πιο μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ, ενώ την τελευταία βαθμολογούμενη θέση κατέλαβε ο Ίσακ Χαντζάρ.

Οι ποινές σε Φερνάντο Αλόνσο και Άλεξ Άλμπον για αντικανονικές κινήσεις τους έβγαλαν εκτός διεκδίκησης, σε ένα Γκραν Πρι που αποδείχθηκε καταστροφικό για αρκετούς οδηγούς της μεσαίας ζώνης.

Ο Φερστάπεν, από την άλλη, έδειξε για ακόμη μια φορά ότι παραμένει το απόλυτο φαβορί κάθε φορά που το μονοθέσιό του λειτουργεί σωστά – και φεύγει από το Μπακού με ένα ακόμη εμφατικό «διπλό» μήνυμα: Νίκη στον αγώνα και ψυχολογικό προβάδισμα για τη συνέχεια της σεζόν.

