Formula 1 2025 Grand Prix Αζερμπαϊτζάν: Το κάστρο της F1, τα φαβορί και οι αριθμοί

Η Formula 1 φτάνει στον 17ο αγώνα της χρονιάς, στο Μπακού. Είναι η όγδοη φορά που η πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν φιλοξενεί το σόου. Ο περσινός νικητής Όσκαρ Πιάστρι έρχεται ως πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, όμως ο Σαρλ Λεκλέρ είναι ο «βασιλιάς των κατατακτήριων» στην πόλη-κάστρο με τέσσερις pole positions – χωρίς ακόμα να τις έχει μετατρέψει σε νίκη. Παράλληλα, η McLaren μπορεί να κλειδώσει από τώρα τον τίτλο στους κατασκευαστές.

Καιρός

Την Παρασκευή περιμένουμε ζέστη και ήλιο (25°C). Σαββατοκύριακο με συννεφιές, πιο δροσερό (20-21°C) και πιθανότητα ελαφριάς βροχής.

Τα «νέα» της εβδομάδας

Εντολές στις ομάδες: Μετά τον θόρυβο του προηγούμενου αγώνα, αν κάτι δεν πάει καλά θα δούμε ξανά «οδηγίες από τα πιτ» στη McLaren;

Σπριντ του 2026: Ανακοινώθηκαν έξι αγώνες-σπριντ για τη νέα σεζόν, με νέες τοποθεσίες.

ΜοτοGP: Ο Γκούντερ Στάινερ επέστρεψε – όχι στην F1, αλλά αγοράζοντας ομάδα στο MotoGP.

McLaren & τίτλος Μετά τον περσινό θρίαμβο, η McLaren οδεύει για δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα κατασκευαστών, και μάλιστα πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι συνηθίζεται. Μπορεί να το πετύχει ήδη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η πίστα και η ιστορία της

Το Μπακού είναι ίσως ο πιο ιδιαίτερος αγώνας της σεζόν. Τα μονοθέσια περνούν δίπλα από μνημεία UNESCO, σε δρόμους της παλιάς πόλης, με το πιο στενό κομμάτι της χρονιάς (μόλις 7,8 μέτρα πλάτος). Παράλληλα, διαθέτει και την πιο μακριά ευθεία (2,2 χλμ), όπου ταχύτητες ξεπερνούν τα 350 χλμ/ώρα! Εδώ οι αγώνες είναι είτε «τρέλα και χάος» είτε εντελώς ήρεμοι, αλλά το αυτοκίνητο ασφαλείας είναι σχεδόν πάντα θέμα χρόνου.

Στατιστικά:

Πρώτος αγώνας: 2016

Γύροι: 51 (6 χλμ ανά γύρο)

Ρεκόρ γύρου: 1:43.009 (Λεκλέρ, 2019)

Περισσότερες νίκες: Πέρεζ (2)

Νικητές από το τωρινό grid: Χάμιλτον (2018), Φερστάπεν (2022), Πιάστρι (2024)

Pole king: Λεκλέρ (4)

Τι έγινε πέρυσι

Ο Πιάστρι πήρε τη δεύτερη νίκη της καριέρας του, σε αγώνα που κρίθηκε στον τελευταίο γύρο μετά από σύγκρουση Πέρεζ–Σάινθ. Ο Λεκλέρ, από την pole, τερμάτισε δεύτερος, με τον Ράσελ τρίτο.

Τι περιμένουμε φέτος

Η McLaren παραμένει το φαβορί, αλλά ο Μαξ Φερστάπεν έρχεται με φόρα από τη νίκη στη Μόντσα και μπορεί να κάνει το 2/2. Όλα θα κριθούν από το πώς θα «δέσει» το σετάρισμα της Red Bull με τους δρόμους του Μπακού.

Βαθμολογίες

Ο Πιάστρι προηγείται με 31 βαθμούς διαφορά από τον Νόρις. Ο Φερστάπεν είναι τρίτος, 63 βαθμούς πίσω από τον Νόρις.

Στους κατασκευαστές, η McLaren πετάει: 617 βαθμοί έναντι μόλις 280 της Ferrari.

Ωράρια (ώρα Ελλάδας)

Σάββατο (Κατατακτήριες): 15:00 – 16:00

Κυριακή (Αγώνας): 14:00