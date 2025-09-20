Formula 1 2025 Grand Prix Αζερμπαϊτζάν: Ο Φερστάπεν στην pole position στο χαοτικό Μπακού

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν πήρε με δραματικό τρόπο την pole position για το Γκραν Πρι του Αζερμπαϊτζάν, αφήνοντας πίσω του τον Κάρλος Σάινθ και τον Λίαμ Λόσον, σε ένα session κατατακτήριων δοκιμών, που τα είχε όλα: βροχή, αλλεπάλληλες κόκκινες σημαίες και πολλές εξόδους.

Ο Σάινθ έδειχνε έτοιμος για τη μεγάλη έκπληξη, αφού ήταν από τους λίγους που πρόλαβαν να γράψουν γρήγορο γύρο στο τελευταίο κομμάτι (Q3), το οποίο στιγματίστηκε από ατυχήματα και τη βροχή που έκανε την πίστα «παγίδα». Όμως, λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Φερστάπεν βρήκε τον ρυθμό και του στέρησε την κορυφή. Η Ferrari του Σαρλ Λεκλέρκ έμεινε εκτός διεκδίκησης πέμπτης συνεχόμενης pole στο Μπακού, καθώς ο Μονεγάσκος έπεσε πάνω στις μπαριέρες της στροφής 15, προκαλώντας νέα διακοπή.

Η σύγκρουση έφερε ανατροπή, αφού μόνο οι Σάινθ, Λόσον και Χάτζαρ είχαν προλάβει να ολοκληρώσουν γύρο πριν δυναμώσει η βροχή – όλα έδειχναν ότι οι θέσεις είχαν «κλειδώσει». Τελικά, η βροχή κόπασε και οι καθυστερήσεις από τις επισκευές έδωσαν μια τελευταία ευκαιρία στους πρωτοπόρους. Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren ήταν ταχύτερος στο πρώτο κομμάτι της πίστας, αλλά υπολόγισε λάθος τα φρένα στη στροφή 3 και χτύπησε στον τοίχο – ακόμα μία κόκκινη σημαία.

Με μόλις τρία λεπτά να απομένουν, όλα κρίθηκαν σε έναν τελευταίο γύρο. Εκεί ο Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε τις συνθήκες και, παρά τις ψιχάλες που μείωναν την πρόσφυση, πέρασε τον Σάινθ και κατέκτησε την πρώτη του pole position στο Μπακού. Ο Λόσον εντυπωσίασε με την τρίτη θέση, ενώ ακολούθησαν οι Αντρέα Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, και ο Γιούκι Τσουνόντα με Red Bull. Ο Λάντο Νόρις δεν μπόρεσε να επωφεληθεί από την έξοδο του Πιάστρι και έμεινε έβδομος, μπροστά από τον Χάτζαρ, με τον Λεκλέρκ να συμπληρώνει τη δεκάδα.

Νωρίτερα, ο δυνατός αέρας και η ολισθηρή άσφαλτος είχαν ήδη προκαλέσει χάος. Στο Q2 ο Όλιβερ Μπέαρμαν της Haas έσπασε την ανάρτηση στη στροφή 2, ενώ ο Λεκλέρκ έκανε δύο συνεχόμενα λάθη, επηρεάζοντας και τον γύρο του Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός αποκλείστηκε τελικά στη 12η θέση μαζί με τον Φερνάντο Αλόνσο, αφήνοντας εκτός συνέχειας δύο πρώην πρωταθλητές.

Στο πρώτο σκέλος (Q1), το θέαμα ξεκίνησε με τον Άλεξ Άλμπον να σπάει το μονοθέσιο της Williams στη στροφή 1. Ακολούθησαν κόκκινες σημαίες για τον Νίκο Χούλκενμπεργκ, που έχασε την εμπρός αεροτομή της Sauber, αλλά και για τον Φράνκο Κολαπίντο της Alpine, ο οποίος τράκαρε στο ίδιο σημείο με τον ομόσταυλό του Πιερ Γκασλί. Αποτέλεσμα; Και τα δύο μονοθέσια της Alpine έμειναν εκτός. Έτσι, μια από τις πιο απρόβλεπτες κατατακτήριες των τελευταίων χρόνων έδωσε στον Φερστάπεν την pole, στον Σάινθ την απογοήτευση μιας χαμένης ευκαιρίας και στους φιλάθλους τη βεβαιότητα ότι ο αυριανός αγώνας στη Μπακού θα είναι γεμάτος δράμα.