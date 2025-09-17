Formula 1 2025 Μυστικά και ρεκόρ στο Μπακού: Γιατί ο αγώνας αυτός δεν μοιάζει με κανέναν άλλο

Αυτό το Σαββατοκύριακο η Formula 1 ταξιδεύει στο Αζερμπαϊτζάν για έναν από τους πιο απρόβλεπτους αγώνες της σεζόν. Το Grand Prix του Μπακού έχει γίνει συνώνυμο των εκπλήξεων: τεράστιες ευθείες που εκτοξεύουν τα μονοθέσια πάνω από τα 330 χλμ/ώρα συνδυάζονται με στενά περάσματα στην καρδιά της Παλιάς Πόλης, δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για δράμα, safety car και φινάλε που κόβουν την ανάσα.

Δεν είναι τυχαίο ότι το βιβλίο των νικητών είναι γεμάτο διαφορετικά ονόματα – εδώ κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται σίγουρος. Ας δούμε πέντε στοιχεία που κάνουν το GP του Μπακού ξεχωριστό:

1. Η πόλη χωρίς βασιλιά

Από την πρώτη διοργάνωση το 2016, κανείς δεν έχει κυριαρχήσει. Ο μόνος με δύο νίκες είναι ο Σέρχιο Πέρες· όλοι οι υπόλοιποι κέρδισαν μόλις μία φορά. Σε μόλις εννέα χρόνια, επτά διαφορετικοί οδηγοί έχουν ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

2. Η φαντασμαγορία της Ferrari

Παρά τις δυνατότητες, που δείχνει, η Ferrari στον αγώνα δεν έχει κερδίσει ποτέ στο Μπακού. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ πήρε το καλύτερο αποτέλεσμα με μια δεύτερη θέση το 2016. Ο Σαρλ Λεκλέρκ, από την πλευρά του, έχει πετύχει εντυπωσιακές pole positions, αλλά χάνει τη νίκη συνεχώς, λόγω λαθών, κακής στρατηγικής ή ατυχίας.

3. Το προσωπικό ρεκόρ του Λεκλέρκ

Ο Μονεγάσκος έχει τις περισσότερες pole σε έναν και μόνο αγώνα στο Μπακού – τέσσερις συνολικά. Ένα προσωπικό ρεκόρ που δείχνει πόσο ταιριάζει στο στυλ του η χάραξη του σιρκουί.

4. Κυνηγητό στην πόλη

Πρόκειται για έναν από τους πιο στενούς δρόμους της Formula 1. Σε ορισμένα σημεία του ιστορικού κέντρου, το πλάτος της διαδρομής είναι μόλις επτά μέτρα.

5. Κάτω από το επίπεδο της θάλασσας

Το Μπακού έχει και μία ιδιαιτερότητα: βρίσκεται 28 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, κάνοντάς το, το χαμηλότερο σημείο στο ημερολόγιο της Formula 1.



Το GP του Αζερμπαϊτζάν παραμένει ένας από τους πιο εντυπωσιακούς σταθμούς του πρωταθλήματος. Και φέτος, το βλέμμα είναι στραμμένο στη McLaren, που με τη φόρμα της μπορεί να διεκδικήσει ακόμη και τον τίτλο κατασκευαστών εκεί– κάνοντας το Μπακού έναν κρίσιμο σταθμό στη μάχη της κορυφής.