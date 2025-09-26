Κίνηση: Αφόρητη η κατάσταση από νωρίς σε Κηφισό και Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αφόρητη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (26/9) με τους οδηγούς να χρειάζονται υπομονή.

Συγκεκριμένα, δύσκολα είναι τα πράγματα για τους οδηγούς που κινούνται στη λεωφόρο Κηφισού, αλλά και τη λεωφόρο Αθηνών.

Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στην λεωφόρο Κηφισίας και τη Μεσογείων, με τους οδηγούς των οχημάτων να είναι «σταμάτα - ξεκίνα». Παράλληλα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου από την Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα.

«Σταμάτα- ξεκίνα» είναι η κατάσταση και στην λεωφόρο Ποσειδώνος, καθώς και στη Βεΐκου.

Και στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα για τους οδηγούς είναι δύσκολα, ειδικά για όσους κινούνται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας και στην Αρδηττού.

Google Maps

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας, στην Αττική κίνηση παρατηρείται στους εξής δρόμους:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) – από το Χαϊδάρι έως τα διυλιστήρια

Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) – από Ιερά Οδό έως Βρυουλών

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) – από Νέα Φιλαδέλφεια έως τα ΚΤΕΛ

Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων

Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη)

Στην άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας

Στην άνοδο και την κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας

Στην Βασιλέως Κωνσταντίνου

Στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού

Στην Βασιλίσσης Αμαλίας

Στην λεωφόρο Καποδιστρίου

Στην λεωφόρο Βουλιαγμένης

Στο Λιμάνι του Πειραιά

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Λ. Ποσειδώνος (Καραϊσκάκη έως Αλίμου-ρεύμα προς Γλυφάδα)

Αττική οδός

Λ. Σχιστού

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό που φτάνουν μέχρι και τα 20 λεπτά. Συγκεκριμένα:

«Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Κηφισίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης».