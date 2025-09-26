Αγριεύει ο καιρός: Έρχεται φθινοπωρινό σκηνικό με καταιγίδες, πτώση θερμοκρασίας & δυνατούς βοριάδες

Το φθινόπωρο κάνει επίσημα την «πρεμιέρα» του το Σαββατοκύριακο, με τον καιρό να δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Έντονες βροχές, καταιγίδες και ισχυροί βοριάδες συνθέτουν το σκηνικό, ενώ η θερμοκρασία θα πάρει την κατηφόρα.



Ο μετεωρολόγος του STAR και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς , προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα που θα «χτυπήσουν» κυρίως τη Δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι και την Κυριακή. Οι περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο»: Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα, Δυτική Στερεά, καθώς και τα νησιά του Ιονίου — Ζάκυνθος και Κεφαλονιά.



«Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά – ίσως και καθόλου», σημειώνει ο ίδιος, ξεκαθαρίζοντας πως η Αττική θα περάσει μάλλον ξώφαλτσα τη νέα κακοκαιρία.



Από την Κυριακή όμως, το φθινόπωρο… εγκαθίσταται. Η θερμοκρασία θα πέσει κατά περίπου 5 βαθμούς, οι βοριάδες θα ενισχύσουν την αίσθηση του κρύου, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ.

Μεταβολή του καιρού και προσοχή σε δυτική Ελλάδα από το απόγευμα του Σαββάτου και την Κυριακή, κυρίως σε Νομούς Μεσσηνίας Ηλείας και Αχαίας. Προσοχή σε δυτική Στερεά καθώς και σε Ζάκυνθο Κεφαλονιά . Η Αθήνα δεν επηρεάζεται σημαντικά - Ίσως και καθόλου . Γεγονός είναι οτι από… pic.twitter.com/APjoCFWk8C — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 25, 2025

Η πρόγνωση της ΕΜΥ βάζει ομπρέλα στο Σαββατοκύριακο

Σάββατο 27/9: Αραιές νεφώσεις, τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα στα δυτικά θα ενταθούν. Στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο δεν αποκλείονται ισχυρές καταιγίδες μέσα στη νύχτα.



Κυριακή 28/9: Ο καιρός χαλάει σε μεγάλο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες, πιο έντονες στη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.



Δευτέρα 29/9: Κακοκαιρία με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, που θα επεκταθούν και αλλού.



Τρίτη 30/9: Τα φαινόμενα υποχωρούν, αλλά επιμένουν οι βόρειοι άνεμοι και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.



Το μήνυμα των μετεωρολόγων είναι σαφές: ηλιοφάνεια τέλος, ο Σεπτέμβρης κλείνει με βροχές και φθινοπωρινό σκηνικό. Ομπρέλες και αδιάβροχα λοιπόν, γιατί το Σαββατοκύριακο θα είναι… βρεγμένο.